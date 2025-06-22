الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

حريق يلتهم محتويات شقة سكنية في المطرية

حريق شقة
حريق شقة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية داخل عقار بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من غرفة النجدة باندلاع حريق داخل شقة سكنية داخل عقار بدائرة قسم المطرية، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

بالفحص والمعاينة، تبين نشوب الحريق في إحدى الشقق، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، عقب فرض كردون أمني بمحيط المكان لتأمين المواطنين.

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كما أنهت قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال مرة أخرى، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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