في ذكرى وفاة «ملك الصبا».. أبو العينين شعيشع دخل الإذاعة في سن صغيرة.. قصة «الطربوش» في رحلة تركيا.. تكريم خاص من مبارك له.. وهذا سر وفائه لزوجته بعد رحيلها (فيديو وصور)

في مثل هذا اليوم، رحل الصوت الذي سكن القلوب قبل الآذان، الشيخ أبو العينين شعيشع، أحد أعمدة تلاوة القرآن في القرن العشرين، وواحد من الذين جعلوا من الميكروفون منبرًا للخشوع، ومن المقامات جسرًا يصل بين الآية والدمعة، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم لعام 2011، ومرت السنوات، وبقي صوته شاهدًا على زمن كانت فيه التلاوة فنًّا وروحًا ورسالة لا تموت.



مولد ونشأة الشيخ أبو العينين شعيشع

وُلد الشيخ أبوالعينين شعيشع في أغسطس عام 1922م، في مدينة «بيلا» بمحافظة كفر الشيخ، وكان منذ صغره يتعقب توافد مشاهير تلاوة القرآن الكريم في سهرات المآتم، فما أن يسمع بوجود قارئ إلا ويركض تحت قدميه.

توفي والده وهو في عمر التاسعة، فانكسر قلبه وخشع صوته، حيث كان أبو العينين الابن الأصغر ويسبقه أحد عشر أخا سبع إناث وخمسة ذكور، وكان والده يعده منذ صغره ليكون ضابطًا ويذكر أن وفاة والده كانت لها أعظم الأثر في بث الوتر الحزين الذي ظهر في قراءته وهو ما جعل المهتمين لاحقًا يلقبونه بملك الصبا نسبة إلى مقام الصبا الحزين وهو من مقامات النغم القرآني.

يذكر أن الشيخ شعيشع قال «عندما كان مرحلة التعليم الابتدائي، كنت القارئ المعتمد للإذاعة المدرسية، وكنت في استقبال الضيوف الزائرين للمدرسة بالقرآن، ذهب الأستاذ منير جرجس مدير المدرسة إلى بيتي برفقته مجموعة من الأعيان ونصحوا والدتى بأن تهبني للقرآن الكريم».

وبسبب وفاة والده تغيير مساره الشيخ شعيشع من التعليم إلى العمل، وحفظ القرآن موازيًا، وأصبح غاية ما يطمح إليه أن يصبح قارئًا مشهورًا في محيط مدينته بيلا، وقد ذاع صيته وهو لا يزال في الحادية عشرة من عمره.



التحاقه بالإذاعة

وكانت البداية نحو عالم الشهرة في عام 1936م، عندما ذهب الشيخ أبوالعينين شعيشع إلى قرية تابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لقراءة القرآن في أحد سرادقات العزاء، فأذهل الحضور بحسن صوته وتجليه في هذه الليلة، وذاع صيته من وقتها.

وفي عام 1939م كان برفقة بعض أقاربه لتأدية واجب العزاء بالقاهرة، فاقترح عليه أحد أقاربه- وهو الشيخ الخضري العالم الأزهري- أن يقرأ على الحضور ففعل، وكان السرادق مكتظًا بالمعزين ومن بينهم لفيف من علماء الأزهر الشريف، وبعض الوزراء فتقدم إليه الشيخ عبدالله عفيفي وكان إمامًا للحضرة الملكية، وقال له: أنت لازم تلتحق بالإذاعة واتفق معه على الذهاب في اليوم التالي لمكتب سعيد باشا لطفي مدير الإذاعة والذي قرر عقد لجنة للاختيار صبيحة اليوم التالي، وتم عرضه على اللجنة في الموعد الذي حدده سعيد باشا، وقد قرأ قرابة الساعة حتى إن المشرف الإنجليزي كان يشير إليه بعلامة النصر، واعتقد الشيخ وقتها أنه يهدده، ثم صدر قرار اعتماده قارئًا بالإذاعة.

وطُلب الشيخ شعيشع للقراءة في إذاعة الشرق الأدنى وكان مقرها مدينة يافا بفلسطين في عمر ثمانية عشر عامًا، واستمر بها حتى نشبت حرب فلسطين عام 1948م فرجع واستقر بمصر.

مناصبه

تولى الشيخ أبوالعينين شعيشع منصب نقيب القراء بجمهورية مصر العربية في عام 1988 كما اختير عضوًا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعميدًا للمعهد الدولي لتحفيظ القرآن الكريم وعضوًا باللجنة العليا للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، وعضوًا بلجنة عمارة المساجد بالقاهرة.

سافر الشيخ أبوالعينين شعيشع إلى معظم دول العالم، وقرأ بأكبر وأشهر المساجد في العالم منها المسجد الحرام بمكة والمسجد الأقصى بفلسطين والمسجد الأموي بسوريا ومسجد المركز الإسلامي بلندن، وأسلم على يديه عدد غير قليل تأثرًا بتلاوته، ولم يترك دولة عربية ولا إسلامية إلا وقرأ بها أكثر من عشرات المرات على مدى مشوار يزيد على نصف قرن قارئًا لكتاب الله.

رحلته إلى تركيا

يذكر أن الشيخ أبوالعينين شعيشع كان إذا ذكر أمامه اسم تركيا يبتسم ويحكي أزمة الطربوش السياسي -كما كان يسميه- حيث كان الشيخ أبو العينين مميزًا بارتدائه الطربوش أثناء القراءة ولم يفارقه إلا عندما سافر إلى تركيا لإحياء ليالي رمضان، وفي المطار قابله القنصل العام هناك وقال له ممنوع ارتداء الطربوش هنا، إذا شاهدوك ترتديه فسوف يحبسونك لأنه محرم منذ عهد مصطفى كمال أتاتورك، فبحث الشيخ شعيشع في جيبه فوجد شالًا صغيرًا أبيض اللون فخلع الطربوش وقام يلف الشال على رأسه مثل العمامة، وعندما عاد إلى مصر قال له وزير الأوقاف- آنذاك- عبد العزيز كامل سمعت أنك خلعت الطربوش، ولبست العمة في تركيا، فرد عليه الشيخ شعيشع قائلًا: هي عمة مزيفة فقال له الوزير: استمر في ارتدائها وأخلع الطربوش، ومنذ ذلك اليوم والشيخ شعيشع يرتدي العمة بدلًا من الطربوش في أثناء قراءته للقرآن الكريم.

كما حصل الشيخ شعيشع على وسام الرافدين، ووسام الأرز من لبنان، ووسام الاستحقاق من سوريا وفلسطين وأوسمة من تركيا والصومال وباكستان والإمارات وبعض الدول الإسلامية، وقال الشيخ شعيشع في تصريحات سابقة أن أن حب الناس هو أعظم الأوسمة التي حصل عليها ولا يقدر بثمن.

تكريم الرئيس مبارك للقارئ الشيخ أبو العنين شعيشع

كما منحه الرئيس محمد حسني مبارك تكريمًا بأن يظل الشيخ أبوالعينين شعيشع نقيبًا لمحفظي وقراء القرآن الكريم مدى حياته، وكذلك إطلاق اسمه على أحد الشوارع بالقاهرة وكفر الشيخ مسقط رأسه.

لماذا لقب أبو العينين شعيشع بملك الصبا؟

وعرف الشيخ شعيشع بروح الشجن في قراءته للقرآن، ما أدى إلى أن يصفه متخصصو القراءات بلقب «ملك الصبا»، وهو المقام الموسيقي الذي يحوي الشجن في مقامات النغم، ويقول الراحل: «إن ذلك يعود إلى حادث وفاة والده الذي أثر على نفسه كثيرا فاكتسى صوته بالحزن والشجن‏».‏

وفاة أبو العينين شعيشع

توفي الشيخ أبو العينين شعيشع وله ثلاثة أولاد ولدان وابنة واحدة، ورغم أن زوجته الحاجة حسنات توفيت قبل رحيله بما يقارب خمسة عشر عامًا، إلا أنه لم يتزوج بعدها، عُرف شعيشع بوفائه لزوجته المتوفاة، ففي أحد اللقاءات معه سُئِل لماذا لم يتزوج بعدها فقال: «أنا راجل مشاعري لم تسمح لي بالزواج بعد وفاة زوجتي وفاءً لها رغم أن هذا حقي».

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