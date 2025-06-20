الاثنين، أسرة أبو العينين شعيشع تُحيي الذكرى الرابعة عشر لرحيله بمسقط رأسه في كفر الشيخ

تستعد أُسرة القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، لإحياء الذكرى السنوية الرابعة عشر لرحيله، يوم الاثنين المقبل الموافق 23 يونيو، بإقامة جلسة لقراءة القرآن الكريم، والابتهالات الدينية، وذكر مناقبه ومآثره، بمسقط رأسه بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

وقال محمد عوض اليماني الشيخ، حفيد القارئ الراحل «نجل ابنة شقيقته»، أنّ الأُسرة ستُحيي الذكرى الرابعة عشر لرحيل الشيخ أبو العينين شعيشع الذي يُعد آخر جيل عمالقة تلاوة القرآن الكريم في مصر، بمسقط رأسه بمدينة بيلا بكفر الشيخ، عصر يوم الاثنين المقبل، وسيتخلل اليوم تلاوات قرآنية لعدد من القُراء، وابتهالات دينية أيضًا، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والصحفيين والإعلاميين، ومُحبي القارئ الراحل.

إحياء الذكري كل عام

وأكد هشام صبح، حفيد القارئ الراحل «نجل ابنة شقيقته»، إنّ الأسرة حريصة كل عام على إحياء ذكرى القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، وذلك حتى يتذكره الجميع، ويدعون له بالرحمة والمغفرة، متابعًا: «نحرص بشكل سنوي على إحياء ذكرى القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، ونسعد بوجود كل أحبائه الذين يتوافدون علينا من شتى الأنحاء».

وتحل يوم الاثنين المقبل، الذكرى الرابعة عشر لرحيل آخر جيل عمالقة قارئي القرآن الكريم، القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، الذي وافته المنية يوم الخميس، 23 يونيو من عام 2011، عن عُمر يُناهز 88 عامًا، وذلك بعد وعكة صحية مفاجئة ألمت به قبل أيام من وفاته.

دُفن «شعيشع» بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر، في منطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وصلى عليه أهالي مدينة بيلا بكفر الشيخ صلاة الغائب في جميع مساجد المدينة باليوم التالي لوفاته وكان يوم الجمعة المُوافق 24 يونيو 2011.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.