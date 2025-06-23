حالة المرور اليوم، كثافات متحركة في هذه المناطق

شهدت شوارع ومحاور القاهرة الكبرى والجيزة صباح اليوم الإثنين، الموافق 23 يونيو 2025، سيولة مرورية نسبية في أغلب المناطق، مع وجود بعض الكثافات المعتادة خلال ساعات الذروة الصباحية، والتي لم تصل إلى حد الشلل المروري.

سيولة مرورية وأحجام مرورية متحركة بكوبرى أكتوبر ومحور صلاح سالم وشارع الهرم

ورصدت المتابعة الميدانية أن الحركة المرورية بدأت في التزايد تدريجيًّا منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر، لتصل إلى ذروتها بين الساعة السابعة والتاسعة صباحًا، وهو التوقيت الذي يشهد خروج الموظفين من منازلهم.

أبرز المحاور التي شهدت كثافات مرورية

محور صلاح سالم: شهد بطئًا في حركة السير في الاتجاهين، خاصة عند مناطق التجمعات السكنية والمناطق التجارية.

وكوبري أكتوبر: شهد كثافات في الاتجاهين المؤدي إلى وسط البلد ومدينة نصر، وذلك نتيجة لكثرة عدد المركبات المستخدمة لهذا المحور الحيوي.

وشارع الهرم وفيصل (الجيزة): استمرت الكثافات المرورية المعتادة في الشارعين نتيجة للأعمال الجارية في مشروع مترو الأنفاق، مما يتطلب من قائدي المركبات الالتزام بالحارات المحددة.

الدائري (مناطق التجمعات): شهد الطريق الدائري تباطؤًا في الحركة المرورية عند المخارج والمداخل المؤدية إلى مناطق التجمع الخامس ومدينة نصر والمعادي، وكذلك مناطق الجيزة المتصلة بالدائري.

الطريق الزراعي (اتجاه القاهرة): شهد بعض الكثافات في مداخل القاهرة نتيجة لتدفق المركبات القادمة من محافظات الوجه البحري.

تيسير الحركة وتدخلات المرور

شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة انتشار الأوناش المرورية والأفراد في المحاور الرئيسية والتقاطعات لتسيير الحركة المرورية والتعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث قد تعيق حركة السير. كما تم استخدام غرف العمليات المركزية لمتابعة الحالة المرورية عبر كاميرات المراقبة وتوجيه الدوريات اللازمة.

نصائح لقائدي المركبات

وتضمنت أبرز النصائح لقائدى السيارات،الالتزام بالسرعات المقررة وقواعد المرور، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتجنب الوقوف الخاطئ الذي يعيق حركة السير، ومتابعة نشرات المرور عبر الراديو أو تطبيقات الهاتف لتحديد أفضل المسارات.

ومن المتوقع أن تشهد الحركة المرورية سيولة تدريجية في المحاور الرئيسية مع مرور ساعات الظهيرة، لتعاود الكثافة مرة أخرى في ساعات الذروة المسائية.

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