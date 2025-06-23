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محافظات

أهالي الفيوم ينتشلون سيارة أجرة سقطت في مصرف البطس

لحظة انتشال السيارة،
لحظة انتشال السيارة، فيتو

تمكن أهالي قرية المظاطلي التابعة لمركز طامية بالفيوم، من انتشال سيارة أجرة، وإنقاذ سائقها، بعد أن انزلقت في مصرف البطس، بالقرب من القرية، مستخدمين ونش لرفع السيارة، ولم تحدث أي إصابات بخلو السيارة من الركاب.

سقوط سيارة في مصرف البطس

كان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارا  من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بسقوط سيارة أجرة في مصرف البطس، بالقرب من مدخل قرية المظاطلي، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية، وقوات الدفاع المدني، وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق وفقد السيطرة على السيارة فسقط في المصرف، وتمكن الأهالي من انتشال السيارة وإنقاذ السائق.

 

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وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية ، وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولت التحقيق.

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