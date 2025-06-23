زي النهارده.. انتخاب جمال عبد الناصر رئيسا لمصر في استفتاء شعبي.. 99.9% من المصريين قالوا «نعم».. والزعيم يقود مصر نحو الجمهورية والوحدة

فى مثل هذا اليوم 23 يونيو عام 1956 تم انتخاب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لأول مرة رئيسا للجمهورية بعد إجراء استفتاء عام للموافقة على اختياره رئيسا واستفتاء آخر في نفس اليوم على اعتماد الدستور الجديد للجمهورية الذي جاءت الموافقة عليه بالاغلبية، وينص على تأسيس نظام الحزب الواحد تحت مظلة الاتحاد القومي الذي وصفه عبد الناصر بأنه ليس حزبا ولكنه وطنا بأكمله الذي أصبح فيما بعد هيئة التحرير.



وحصل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على نسبة موافقة بلغت 99,9%، وأجري الاستفتاء بين خمسة ملايين ونصف المليون من المصريين ليصبح عبد الناصر أول رئيس جمهورية منتخب عبر استفتاء شعبي، وأول مرة في تاريخ مصر يستفتى فيها الشعب على الدستور، وأول مرة تشارك فيها المرأة في الاستفتاء والانتخاب.

نجيب رئيسا بالتعيين

وجاء انتخاب عبد الناصر بعد أن تولى اللواء محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر بعد إلغاء الملكية حيث كان اختياره بالتعيين وليس الاستفتاء أو الانتخاب، ومثلما عينه مجلس قيادة ثورة يوليو قام بعزله بعد ذلك، ومع تولى نجيب الرئاسة استقال جمال عبد الناصر من منصبه في الجيش وتولى رئاسة الوزراء حيث تعرض لمحاولة الاغتيال ـ فيما عرف بحادث المنشية ــ على يد جماعة الإخوان المسلمين ثم اختير رئيسًا للجمهورية عام 1956 بالاستفتاء العام.

جمال عبد الناصر يتوسط مجموعة الضباط الأحرار

ولد جمال عبد الناصر في 15 يناير 1918، في حي باكوس الشعبى بالإسكندرية، لأسرة تنتمى إلى قرية بني مر بمحافظة أسيوط، والده كان موظفا في البريد ولذلك انتقل في مرحلة التعليم الأولية بين العديد من المدارس الابتدائية، حيث كان والده دائم التنقل بحكم وظيفته في مصلحة البريد، حصل على شهادة البكالوريا من مدرسة النهضة الثانوية بحي الظاهر بالقاهرة في عام 1937.

جمال عبد الناصر فى أحد خطبه

وبدأ جمال عبد الناصر حياته العسكرية بعد أن تخرج في الكلية الحربية برتبة ملازم ثان في عام 1938، ليخدم في منقباد ومنها إلى السودان وترقى في رتبته العسكرية حتى انتُدب للتدريس في الكلية الحربية وظل بها ثلاث سنوات إلى أن التحق بكلية أركان حرب وتخرج فيها عام 1948.

شارك فب حرب 48 فى فلسطين

شارك جمال عبد الناصر في حرب 1948 في أسدود ونجبا والفالوجا، وأصيب بإصابات خفيفة، بعدها كان له دور كبير في تشكيل مجموعة الضباط الأحرار وهي مجموعة سرية في الجيش تضم ضباطا من مختلف الأسلحة والانتماءات الفكرية، حيث اجتمعت الخلية الأولى في منزله في يوليو 1949، وضم الاجتماع ضباطًا من مختلف الانتماءات والاتجاهات الفكرية، وانتُخب في عام 1950 رئيسًا للهيئة التأسيسية للضباط الأحرار، حيث قامت المجموعة بثورة 23 يوليو 1952 واختير اللواء محمد نجيب لكبر سنه وكواجهة للثورة رئيسا للجمهورية بالتعيين، وجاء بعده جمال عبد الناصر رئيسا بالانتخاب.

مع شكرى القوتلى وقت إعلان الوحدة

ومع إعلان الوحدة بين مصر وسوريا وفي 22 فبراير 1958 أصبح جمال عبدالناصر رئيسًا للجمهورية العربية المتحدة، وبعد الانفصال استمر رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.



وكانت أول قرارات عبد الناصر بناء السد العالي وانسحبت بريطانيا وأمريكا من تمويل السد فما كان منه إلا أن اتخذ قرار تأميم قناة السويس، وأثناء إلقائه خطابا 26 يوليو، في الإسكندرية أعلن فيه تأميم شركة قناة السويس كوسيلة لتمويل مشروع سد أسوان ندد ناصر بالإمبريالية البريطانية في مصر والسيطرة البريطانية على أرباح شركة القناة، وتمسك بحق الشعب المصري في السيادة على الممر المائي، خاصة وأن 120,000 مصري قد ماتوا في سبيل بناء السد، فاكتسب ناصر شعبية كبيرة بين الجماهير المصرية والعربية.

تمسك به الشعب بعد النكسة

وعقب هزيمة مصر ووقوع نكسة يونيو 67 وفي التاسع من يونيو عام 1967 ألقى الرئيس جمال عبد الناصر خطابًا استثنائيًّا، لم يعلن فيه انتصارًا ولا قرار حرب، بل قرارًا نزل على مسامع الملايين كالصاعقة حين قرر أن يتنحى عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، لكن خرجت الملايين إلى الشوارع، تهتف وتبكي رافضة القرار من القاهرة إلى الإسكندرية إلى أقصى الجنوب، وفي اليوم التالي، وتحت ضغط هذا الحراك الشعبي الهائل، أعلن عبد الناصر تراجعه عن التنحي، مؤكّدًا تحمّله مسؤولية استكمال المسار الوطني ليظل في منصبه كرئيس للجمهورية حتى رحل فى 28 سبتمبر 1970.



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