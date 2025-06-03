محمد علي كلاي، عاشق لـ عبد الناصر وعائلته رفض عفو ترامب وهذه قصة تقبيل تمثال الزعيم

9 سنوات تمر اليوم على رحيل أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي الذي غادر الدنيا في مثل هذا اليوم عام 2016 عن عمر 74 عاما، لقب برياضي القرن وأشهر اسم رياضي في التاريخ، بعد أن انهزم أمامه أباطرة الملاكمة في عهده ليصبح هو وحده أسطورة الملاكمة.



ولد كاسيوس مارسيلوس الشهير بـ محمد على كلاي عام 1942 لأسرة مسيحية في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي، اعتنق الإسلام في سن 22 عام 1965 بدعم من المفكر الأمريكى مالكوم إكس "اليجا محمد" الصديق المقرب له، عن إسلامه يقول كلاي في مذكراته: هداني الله ونور بصيرتي إذ وجدت في الإسلام دينا يحقق السعادة للبشر جميعًا، ففيه الناس سواسية ولا تمييز بين لون وجنس والكل متساوون أمام الله، كان أول مرة أسمع فيه أن الله واحد عام 1964 في مسجد مع صديق في ولاية فلوريدا الأمريكية، وأن محمد آخر الأنبياء، وأن القرآن هو الوحي الكامل الذي حافظ على ذاته وكان ذلك جديدا بالنسبة لي، وأن الله جعلني بفضله أفضل رياضى وأشهر إنسان في العالم.

رفض قتل الأبرياء في فيتنام



رفض محمد علي كلاي أثناء التجنيد المشاركة في حرب أمريكا ضد فيتنام لمعارضته هذه الحرب الظالمة، فكان نصيبه الحكم عليه بالسجن خمس سنوات، وسحب لقب بطل العالم في الملاكمة منه

ركوب الجمل بمنطقة الهرم

جاء محمد علي كلاي في زيارة إلى مصر عام 1964 بدعوة من الاتحاد العربي للملاكمة الذي كان مقره بالقاهرة لقضاء خمسة عشر يوما يزور فيها جميع المناطق السياحية والأثرية في مصر، واهتمت أجهزة الإعلام المحلية والعربية والدولية بالزيارة ورافقته كاميرات وكالات الأنباء عند زيارته لمنطقة الأهرامات عندما ركب الجمل، وعندما طلب أن يمتطي حصانا سقط من فوق ظهره وأغمي عليه وسط انزعاج الجميع وخوفهم عليه.

محمد على كلاى



زار محمد علي كلاي السد العالى في أسوان وكذلك المعابد الأثرية والآثار المصرية القديمة بالأقصر وأسوان، وعلق على السد قائلا: هذا الصرح العظيم يبين عظمة الرئيس جمال عبد الناصر.

لقاء جمال عبد الناصر



ولم يكن ضمن برنامج الزيارة لقاء الرئيس جمال عبد الناصر، ولأن محمد علي كلاي كان شديد الإعجاب والتقدير لجمال عبد الناصر ونضاله ضد الإمبريالية والاستعمار، طلب هو ذلك، ورحب عبد الناصر باللقاء، وبينما كان في طريقه للقاء شاهد تمثالا للرئيس فسارع بتقبيله، وسجلت عدسات المراسلين سعادته التي لا توصف بلقاء ناصر، وبعد اللقاء زار كلاي الأزهر بصحبة شقيقه والوفد المصاحب له.

ليلى رستم تدير حوارا معه



أخذ الفنان سمير صبري الفرصة وانفرد بـ محمد علي كلاي بالفندق وأجرى حوارا معه، كما حاورته المذ يعة ليلى رستم في برنامج نجمك المفضل الذي يعده الكاتب أنيس منصور، الذي يعلق على هذا الحوار قائلا: كانت عملية إقناع محمد علي كلاي بالحوار التليفزيوني من أصعب المهام التي كلفنى به الدكتور عبد القادر حاتم ــ وزير الإعلام وقتئذ ــ وكان كلاي يرفض تماما إجراء أية حوارات فقلت له: أنت شخصية كبيرة وعظيمة وأنت فخر المسلمين ولن يرغمك أحد على شيء لكن الرئيس جمال عبد الناصر وضيوفه من الملوك والرؤساء العرب وممثلي الدول الإسلامية في انتظارك في الاستديو، وهناك مشكلة كبرى إذا لم تذهب معي إلى الاستديو، وبالفعل ذهب إلى التليفزيون بعد أن حشدنا الموظفين والعاملين في الاستديو في الخلفية المظلمة، وهو على المنصة في النور، يسمع من حوله ولا يراهم وأجرينا الحوار.

كلاى فى الهرم



كما استضاف المذيع أحمد فراج الملاكم العالمي محمد علي كلاي من خلال برنامجه نور على نور بدعوة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمعرفة قصة إسلامه، ولماذا أسلم، ومن السبب في اعتناقه الإسلام، وكان في استقباله الكثير من الشيوخ والعلماء، منهم الشيخ أحمد حسن الباقوري والدكتور محمد توفيق عويضة والدكتور محمد المدني وفرحة كبيرة من الجمهور لوجوده بينهم.

حفاوة بالغة في استقباله



رد محمد علي كلاي على استقبال ضيوف البرنامج له فقال: أنا سعيد جدا باستقبال المصريين لي وحفاوتهم واحتفائهم بي، ولا يمكنني التعبير عما بداخلي، فقد فاق حدود الوصف، وثقتي بالله وإخواني المسلمين يمنحونني كل هذه المحبة والتأييد يمنحني قوة كبيرة، بل إننى أعتقد أنه من المستحيل أن انهزم، ومعي كل هذه القوة.

محمد على كلاى



حين تولى دونالد ترامب السلطة في أمريكا أعلن عن نيته العفو عن محمد علي كلاي الذي أقيل لرفضه الانضمام إلى الجيش الأمريكي في حرب فيتنام، وردت عائلة كلاي أنه ليس ضروريا الإعفاء؛ لأن المحكمة الأمريكية العليا نقضت الحكم عام 1971.



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