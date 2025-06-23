نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ عبر موقع "فيتو" اليوم الإثنين

يعيش طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم بمحافظة كفر الشيخ ساعات من الترقب الشديد، في انتظار الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني من العام الدراسي 2024 / 2025، والتي تعتبر مرحلة فارقة في مسيرة الطلاب التعليمية، ويتم تحديد مصيرهم نحو التعليم الثانوي العام أو الفني.

موقع فيتو ينشر النتيجة فور اعتمادها

وعلم موقع "فيتو" أن النتيجة أصبحت جاهزة بنسبة 100%، ومن المقرر اعتمادها رسميا خلال ساعات قليلة من صباح اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، من قِبل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، ليتم بعدها إعلانها رسميًا للطلاب.

وقد جرى تجهيز كشوف أوائل الطلاب على مستوى الإدارات التعليمية، ومن المنتظر عرضها على المحافظ لاعتمادها ضمن البيان الرسمي الذي سيتم نشره لاحقًا.

فور اعتماد النتيجة، يمكن للطلاب الحصول عليها مباشرة من خلال موقع "فيتو"، باستخدام الاسم ورقم الجلوس، حيث تتيح المنصة خدمة الاستعلام الفوري لجميع الطلاب في الإدارات التعليمية المختلفة، وهي:

كفر الشيخ، دسوق، قلين، سيدي سالم، الحامول، بلطيم، بيلا، الرياض، مطوبس، فوه، شرق كفر الشيخ، غرب كفر الشيخ

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