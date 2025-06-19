الانتهاء من 80% بمشروع الصرف الصحي بقرية "الورق" في كفر الشيخ

قال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ أنه في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تم تحقيق معدلات إنجاز متقدمة في مشروعات البنية التحتية فى قرية الورق التابعة لمركز سيدي سالم، حيث تجاوزت نسبة تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية 80٪ حتى الآن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من 95٪ من شبكات الصرف، و70٪ من محطة الرافع، كما تم توريد التجهيزات الكهروميكانيكية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع نهاية العام.

خطة تطوير البنية التحتية في القرية

وأوضح اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الإقليم، أنه عقب نهو مشروع الصرف، سوف يتم البدء في تنفيذ مشروعات المرافق الأساسية بالقرية من مياه شرب، كهرباء، غاز طبيعي، وألياف ضوئية، تمهيدًا لأعمال الرصف المختلفة (أسفلت، إنترلوك، خرسانة)، بما يعكس التحول النوعي المرتقب في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي قرية الورق، كما وتضم الخطة الشاملة للقرية تطوير الخدمات التعليمية، الشبابية، والصحية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

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