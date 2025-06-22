محافظ الوادي الجديد ووزيرا الري والزراعة يتفقدون المعمل المركزي لتحاليل المياه (صور)

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مستهل زيارتهما للمحافظة، يرافقها سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، المعمل المركزي لتحاليل المياه التابع لوزارة الري بمدينة الخارجة، الذي يُعد أحد أهم المعامل البحثية المتخصصة على مستوى الجمهورية والمعتمد دوليًا منذ عام ٢٠١٣ بشهادة الأيزو (ISO 17025) في مجالات التحاليل الكيميائية والفيزيائية والميكروبيولوجية للمياه والتربة.

حيث تفقد محافظ الوادى الجديد، والوفد المرافق له ط، أحدث الأجهزة والتقنيات المختبرية التي تم تدعيم المعمل بها، والتي تسهم في رفع دقة نتائج التحاليل وتدعم جهود مراقبة نوعية المياه وسلوك الخزان الجوفي، حيث تم تزويد المعمل مؤخرًا بعدد من الأجهزة المتطورة مثل جهاز قياس العناصر النادرة بدقة جزء في البليون، وأنظمة التحليل الطيفي والميكروبيولوجي الحديثة.

وأعرب الوزيران عن تقديرهما لمستوى التجهيزات الفنية بالمعمل وللجهود المبذولة في تطوير قدراته البحثية والفنية، مؤكدين أهمية هذا الصرح فى تعزيز كفاءة الموارد المائية.

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