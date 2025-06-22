الأحد 22 يونيو 2025
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وزيرا الزراعة والري يتفقدان مركز بحوث الصحراء بالوادي الجديد

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

حيث قاموا بجولة داخل أقسام ومعامل المركز شملت بنك البذور ومعرض منتجات المركز الذي يضم مخصبات عضوية وتقاوى وشتلات ذات عائد اقتصادي مرتفع، حيث أشادوا بالإمكانات العلمية والفنية التي يضمها المركز ودوره الحيوي في دعم صغار المزارعين والمستثمرين من خلال نشر الممارسات الزراعية السليمة، وتقديم الدعم الفني والتقني، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به المحطة كمركز بحثي وتدريبي يسهم بفاعلية في دعم خطط التنمية الزراعية المستدامة في مناطق الاستصلاح الحديثة.

وفي سياقٍ آخر، قام الوزيران بغرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو بالخارجة وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة وتعظيم إنتاجية المحافظة من التمور ومساهمتها في أسواق التصدير العالمية.

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