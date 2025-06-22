مسلسل حرب الجبالي الحلقة 22، ثريا توافق على الزواج من راشد

دارت أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 22 حول ثريا التي تقبل عرض “راشد” للزواج، في خطوة تبدو كرد فعل عاطفي حاسم تجاه “حرب”، الذي أعاد زوجته “أميرة” إلى عصمته دون أن يخبرها، مما أثار دهشة والدتها وعدم فهمها لهذا القرار المفاجئ والتحول الجذري في موقف ابنتها.

وتواصل “شهيرة” مطاردة “راشد”، مطالبةً إياه بتنفيذ وعده لها بالزواج، خاصة في ظل إصرار والدتها على معرفة هوية “العريس” الذي سيتقدم لها، ويعدها “راشد” بعقد زواج عرفي في البداية لإرضائها، على أن يُعلن زواجهما لاحقًا أمام الجميع.

أما “زهرة”، فتصطحب “وداد” إلى أحد الدجالين، بهدف عمل الأخيرة سحر لزوجها حتى تضمن استمرار حبه لها وألا ينظر إلى امرأة غيرها.

من جهة أخرى، يذهب “حرب” إلى الحي بحثًا عن سر تغيير اسم “شارع الحرير” إلى “شارع الغرباوي”، كما تلتقي “ملك” بفتاة تُدعى “دنيا”، والتي تجسد شخصيتها الفنانة منى فاروق، تتقرب منها وتخبرها أنها تشعر بأنها تُشبه والدتها الراحلة، وتكتشف “زهرة” خلال الحلقة أن زوجها يُخفي بعض الأموال فوق الدولاب، فتأخذها وتضمها إلى المبلغ الذي كانت تجمعه، وتخفيهما معًا في مكان آمن.

تعرف على قصة مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

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