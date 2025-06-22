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خارج الحدود

مندوب روسيا بمجلس الأمن: أمريكا تتجاهل الدبلوماسية ولا تبالي بحدوث إشعاع نووي بالمنطقة

مجلس الأمن، فيتو
مجلس الأمن، فيتو

يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة لبحث التداعيات الخطيرة للضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة على منشآت نووية في إيران.

وقال مندوب روسيا: ندين الإجراءات الاستفزازية التي قامت بها أمريكا ضد إيران.. الأمريكيون يتجاهلون الدبلوماسية وواشنطن لا تبالي بحدوث إشعاع نووي بالمنطقة.

وأضاف مندوب روسيا متعجبا: الولايات تطالب إيران بضبط النفس وتتجاهل إسرائيل.

قصف المنشآت النووية الإيرانية يمثل تحولًا خطيرًا

من جانبه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن الشرق الأوسط على شفا دوامة خطيرة من التصعيد والانتقام، داعيًا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل لوقف إطلاق النار واحتواء الأزمة المتفجرة عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت مرافق نووية في إيران.

قال جوتيريش إن الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية تشكل تحولًا خطيرًا في مسار الصراع، وتنذر بتوسيع رقعة النزاع في منطقة لا تتحمل المزيد من الحروب، مؤكدًا أن الشعوب في الشرق الأوسط دفعت ثمنًا باهظًا بما يكفي.

 

الأمم المتحدة مستعدة لدعم جهود السلام

وشدد الأمين العام على أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم أي جهود إقليمية أو دولية لإرساء السلام، مجددًا التأكيد على أن الدبلوماسية يجب أن تنتصر، وأن حماية المدنيين وضمان سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وبحر العرب أولوية ملحة.

 

دعوة لإيران لاحترام معاهدة حظر الانتشار والسماح بالتفتيش

وطالب جوتيريش إيران بـاحترام التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول الكامل لتقييم الأضرار في المنشآت المستهدفة.

واختتم جوتيريش تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى حل شامل، موثوق، وقابل للتحقق دوليًا، يُنهي الأزمة النووية ويمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة واسعة النطاق، داعيًا الأطراف كافة إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس".

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مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة إيران روسيا إسرائيل جوتيريش

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