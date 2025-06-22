الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: 125 طائرة أمريكية شاركت في قصف المنشآت النووية الإيرانية

حاملة الطائرات الأمريكية،
حاملة الطائرات الأمريكية، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في نبأ عاجل، أن الضربة الأمريكية الواسعة التي استهدفت منشآت نووية في إيران شاركت فيها 125 طائرة حربية أميركية، في واحدة من أكبر العمليات الجوية في المنطقة منذ سنوات.

ضربة دقيقة ومنسقة ضد منشأة فوردو

وبحسب المصادر ذاتها، فقد نُفذت العملية بتنسيق استخباراتي عالي المستوى، وتركزت الغارات على مواقع حيوية في البرنامج النووي الإيراني، في مقدمتها منشأة فوردو، مع تقارير عن استهداف مراكز أبحاث ومنشآت لتخصيب اليورانيوم.

تصعيد غير مسبوق في المنطقة بعد الضربة الأمريكية على إيران

تأتي هذه الضربة في سياق تصعيد غير مسبوق بين واشنطن وطهران، على خلفية الجمود في الملف النووي الإيراني وتحركات إيران الإقليمية، وسط مخاوف من توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

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