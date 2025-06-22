الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

إيران: المواقع النووية سيعاد بناؤها سريعا وستتواصل الأنشطة بقوة أكبر

البرنامج النووي الإيراني،
البرنامج النووي الإيراني، فيتو

قالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، وفقًا لتقارير إعلامية محلية: إن المواقع النووية التي تعرضت للهجمات الأخيرة سيعاد بناؤها بسرعة، مؤكدة أن الأنشطة النووية الإيرانية لن تتوقف، بل ستُستأنف بقوة أكبر.

 

رسالة تحدٍ إيرانية واستمرارية المشروع النووي رغم الضربات

جاء في البيان أن الضربات الجوية الأمريكية لم تُضعف البنية الأساسية للبرنامج النووي، وأن إيران "تمتلك من القدرات والخبرات ما يمكنها من استعادة المنشآت المتضررة في وقت قياسي".

 

إصرار إيراني على مواصلة البرنامج النووي

هذا التصريح يؤكد مجددًا أن طهران لا تنوي التراجع عن طموحاتها النووية، رغم الضربات العسكرية، ويأتي ضمن سياق تصعيدي ورسائل داخلية وخارجية تهدف إلى طمأنة الشارع الإيراني وإثبات صلابة الموقف الرسمي.

 

في وقت سابق، أكدت السلطات في إيران، اليوم الأحد، عدم وجود "أي خطر" قرب المواقع النووية المستهدفة بالضربات الأمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيث: تمكنا من تدمير البرنامج النووي الإيراني، والضربات لم تستهدف القوات الإيرانية ولا الشعب الإيراني.

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