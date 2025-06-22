اللهم أجرني في مصيبتي، أول تعليق من والد ضحايا مذبحة فيلا الشروق

سيطر الحزن والصمت داخل جدران فيلا بـمدينة الشروق، حيث استيقظت مصر على واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية التي راح ضحيتها ثلاثة أطفال أبرياء على يد والدتهم.

وفي أول تعليق له بعد الفاجعة، كتب والد الأطفال الثلاثة مذبحة فيلا الشروق– الذين لفظوا أنفاسهم داخل الفيلا فجأة وبدون وداع – كلمات موجعة ممزوجة بالرضا بقضاء الله.

قال الأب المكلوم عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجلٍ مسمى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا".

وتابع بكلمات تقطر ألمًا على فقد أغلى ما يملك: "توفي اليوم أولادي الثلاثة: ميرا، وطه، ومصطفى. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منها".

أول تعليق لوالد ضحايا مذبحة فيلا الشروق

كانت مدينة الشروق شهدت جريمة مروعة، إثر إقدام سيدة على إنهاء حياة أبنائها الثلاثة فى واقعة صادمة هزت الرأى العام، وسط مطالبات جهات التحقيق بكشف غموض الجريمة والدوافع وراءها.

الجريمة تحمل فى طياتها مشاهد صادمة وحصلت “فيتو” على صور ترصد مسرح الجريمة إلا أنها تمتنع عن نشرها اتساقا مع السياسة التحريرية وميثاق الشرف الصحفى.

وحول ملابسات الجريمة البشعة، فقد استيقظت الأم المتهمة وقررت في لحظة إنهاء حياة أطفالها الثلاثة خلال نومهم، مدعية أن ذلك جاء بعد أن وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم قدرتها على الإنفاق عليهم وارتفاع مصاريف المدارس التي يدرسون بها.

اعترافات الأم قاتلة أطفالها في الشروق

بدأت الأجهزة الأمنية في مناقشة الأم المتهمة عن تفاصيل الحادث لتؤكد الأم أنها انفصلت عن زوجها منذ فترة وتقيم في الفيلا مكان الحادث لكن عدم قدرتها على الإنفاق عليهم مع وجود مشاكل مع طليقها والد أبنائها جعلها تصل لطريق مسدود فقررت في لحظة إنهاء حياتهم.

وأضافت الأم أنها خلال الفترة الأخيرة واجهت مشاكل مادية كبيرة من بينها عدم قدرتها على دفع مصاريف مدارسهم الخاصة وقررت ارتكاب الجريمة.

وكشفت التحقيقات الأولية في الواقعة، أن الضغوط المادية وعدم القدرة على الإنفاق على مصاريف دراستهم الباهظة كانت الدافع الرئيسي وراء هذه المأساة المروعة.

تفاصيل الجريمة واعترافات الأم

وأشارت التحقيقات المبدئية إلى أن الأم المتهمة "هند" (38 عامًا) وقررت في لحظة مأساوية إنهاء حياة أطفالها الثلاثة: "ميرا" (9 سنوات)، "طه" (8 سنوات)، و"مصطفى كرم" (6 سنوات)، بينما كانوا غارقين في نومهم. واستخدمت الأم إيشاربا خاصا بها لخنق كل طفل على حدة حتى تأكدت من وفاتهم.

بعد ارتكاب الجريمة، جلست الأم بجوار جثامين أبنائها تبكي، ثم التقطت هاتفها لتتصل بشرطة النجدة، مبلغةً إياهم أنها قتلت أطفالها بسبب عدم قدرتها على تحمل مصروفاتهم. وعند وصول الشرطة ورجال المباحث إلى الفيلا بالمجاورة السادسة بالحي الثالث بمدينة الشروق، وجدوا الأم تشير إلى الإيشارب المستخدم في الجريمة.

قرارات النيابة العامة

أمرت جهات التحقيق بحبس الأم المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت سرعة التحريات الأمنية حول ملابسات الحادث.

كما تم انتداب الأدلة الجنائية لرفع البصمات وتفريغ كاميرات المراقبة، والتحفظ على الهواتف المستخدمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على كافة الملابسات.

كما أمرت النيابة، باستدعاء الأب لسماع أقواله، وعدد من الشهود العيان والجيران لسؤالهم عن الواقعة.

وتواصل النيابة وقطاع الأمن العام تحقيقاتهما لكشف الدافع الحقيقي وراء الجريمة، والظروف المحيطة بها، في انتظار ما ستسفر عنه تقارير الطب الشرعي وتحريات أجهزة الأمن.

عقوبة القتل العمد

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى الوقت نفسه، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

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