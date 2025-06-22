الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

سيدة تقتل 3 من أطفالها خنقًا في الشروق

اسعاف
اسعاف

لقي ٣ أطفال مصرعهم، نتيجة تعرضهم للاختناق على يد والدتهم وذلك بالحي الثالث بالشروق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور دفعت الإسعاف بسيارتين لنقل جثامين الأطفال لمشرحة زينهم.

وكان بلاغ ورد للشرطة مفاده مصرع ٣ أطفال، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث للوقوف على ملابساته.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

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