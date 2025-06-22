مسلسل آسر الحلقة 57، عزت يكاد يقتل رامي وآسر ينقذ الموقف

دارت أحداث مسلسل الحلقة 57 حول “رامي” الذي يتوجه إلى مكتب “الخال” بحثًا عنه، لكنه لا يجده، بل يصادف القاتل الذي سبق أن حاول التخلص من “جود”، فيهرب منه على الفور.

وسرعان ما يعثر على “الخال" الذي كان ينتظره بالقرب من مكتبه، فيذهب رامي برفقته في رحلة إلى اليخت، حيث تسود بينهما أجواء من الأريحية في الحديث أكثر من المرات السابقة.

وفي تطور لاحق، يقرر رامي التوجه إلى “عزت” لمواجهته بشكوكه بشكل غير مباشر، مما يدفع عزت إلى أن يوشك على قتل رامي بعدها أشهر السلاح في اتجاهه بينما كاد أن يغادر، إلا أن “آسر” يصل في اللحظة المناسبة وينقذ رامي من الموقف، ثم يبدأ بالحديث مع “عزت” ويحاول إشغاله بمواضيع أخرى لصرف انتباهه عن رامي.

وعلى هامش الحلقة، يذهب “آسر” إلى “ناي ” في محاولة جديدة لإقناعها بالعلاج، لكنها ترفض كعادتها، وتحرص “حياة” على التواجد في منزل “أمين” بصحبة “جاد”، ويأتي “راغب” لزيارته والاطمئنان على صحته، إلا أنه لا يعود مع “حياة” و”جاد” إلى المنزل.

مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ويعرض مسلسل آسر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم في مقدمتهم باسل خياط وخالد القيش وسامر المصري وباميلا الكيك وزينة مكي.

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