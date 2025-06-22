القبض علي مسجل خطر متهم بقتل زوجته في الدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية في الدقهلية في القبض علي مسجل خطر مخدرات أنهي حياة زوجته في قرية شها بعلقة موت بعد رفضها إعطاءه أموالا.

القبض علي مسجل خطر مخدرات قتل زوجته في المنصورة

وكانت قد شهدت قرية شها التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية جريمة قتل مروعة، حيث قام شخص بقتل زوجته لرفضها إعطاءه أموال بعد خروجه من السجن، ويكثف رجال الأمن جهودهم لضبط المتهم بعد هروبه.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمقتل سيدة في العقد الثالث من عمرها على يد زوجها في قرية شها التابعة لمركز المنصورة.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة المنصورة إلى موقع الحادث وتبين وجود جثة لسيدة في العقد الثالث من عمرها.

وبالفحص تبين مصرع ناريمان محمد ٣٠ ربة منزل، ومقيمة في قرية شها على يد زوجها عمران شبان رمضان السباعي مسجل مخدرات، ولديهم ثلاثة أولاد.

وكشفت التحريات أن الزوج خرج من السجن منذ فترة بسيطة، وطلب من زوجته مبلغا ماليا كونها من تقوم بالإنفاق على المنزل ، ولكنها رفضت فنشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بأن المتهم أنهى حياة الزوجة فى الحال.

جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل زوجته في الدقهلية

ويكثف رجال مباحث المنصورة جهودهم لضبط المتهم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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