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حوادث

حبس مسجل خطر بتهمة حيازة مخدرات بمدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس مسجل خطر بتهمة حيازة كيلو من مخدر الهيدرو بمدينة نصر 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من اللواء علي نور الدين نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة يفيد بضبط عنصر إجرامى "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الهيدرو.

وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق 
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نيابة مدينة نصر مخدر الهيدرو الادارة العامة لمباحث القاهرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث النيابة العامة

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