مصرع شخص وإصابة 5 في حادث تصادم بطريق إدفو الزراعي بأسوان

لقى شخص مصرعه وأُصيب 5 آخرين، صباح اليوم، في حادث تصادم سيارتين ربع نقل على الطريق الزراعي أمام مركز ومدينة إدفو شمال محافظة أسوان.

وكان اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين بإصابات متفرقة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، ودُفعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى النيل بإدفو لتلقي الرعاية الطبية، فيما تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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