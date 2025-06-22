الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

القبض على "راقصة الساحل الشمالي" بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

القبض على راقصة الساحل
القبض على "راقصة الساحل الشمالي" بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط راقصة اشتهرت إعلاميًا بـ"راقصة الساحل الشمالي"، وذلك بعد اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء، وبث مقاطع مصورة تتنافى مع القيم الأخلاقية للمجتمع المصري.

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تفاصيل الضبط والتهم الموجهة

أوضحت التحريات الدقيقة أن المتهمة دأبت على تصوير نفسها أثناء أداء رقصات وُصفت بأنها "مثيرة وتحمل طابعًا إغوائيًا متعمدًا"، وكانت ترتدي ملابس "فاضحة وغير لائقة". كما كشف الفحص الفني أن المحتوى المنشور يتضمن إيحاءات جنسية ويهدف إلى جذب المتابعين من خلال "التحريض المباشر على الفسق والرذيلة".

بناءً على هذه التحريات، استصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمة. وقد تم تحديد موقعها في إحدى الوحدات السكنية بمنطقة الساحل الشمالي، حيث تمت مداهمة المكان وضبطها واقتيادها إلى جهات التحقيق.

الإجراءات القانونية

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتم التحفظ على الهواتف المستخدمة في التصوير والبث، ويجري فحصها فنيًا لبيان مدى تورط المتهمة في وقائع مشابهة. 

وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق فورًا للوقوف على ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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