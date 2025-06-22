الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شاب في البدرشين

جثة
جثة

تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في إحدى قرى البدرشين، حيث تم العثور عليه في ظروف غامضة أثارت العديد من التساؤلات حول ملابسات الجريمة.

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تلقى قسم شرطة البدرشين بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب في حالة إعياء داخل أحد الأماكن المهجورة بإحدى قرى البدرشين. 

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، حيث تم العثور على الجثة في موقعها، وبدت عليها علامات تشير إلى تعرضه لاعتداء.

تم إجراء مناظرة أولية على الجثة، وبعد فحصها، تم نقلها إلى المشرحة العامة لتشريحها وتحديد أسباب الوفاة بشكل دقيق. 

وأفادت مصادر أمنية أن المباحث بدأت على الفور إجراء التحريات الميدانية والبحث عن أي دلائل أو شهود عيان قد يساعدون في التوصل إلى هوية الجناة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة المختصة التحقيق في الحادث. 

وتعمل فرق المباحث على جمع الأدلة وفحص كاميرات المراقبة المتوفرة في المنطقة للوقوف على تفاصيل الحادث، وتحديد ما إذا كانت الوفاة نتيجة لاعتداء متعمد أو حادث عرضي.

ويستمر رجال المباحث في عمليات البحث والتحري، فيما يواصل فريق من النيابة العامة التحقيق مع المتورطين المحتملين. 

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جهود أمنية العثور علي جثه البدرشين مديرية أمن الجيزة وزارة الداخلية النيابة العامة

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