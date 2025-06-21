السبت 21 يونيو 2025
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الساتياجراها الهندية لحماية المنشآت الإيرانية!

"الساتياجراها" فلسفة الزعيم الهندي الشهير غاندي، وتتلخص في مقاومة الشر بالسلم.. القوة بـ اللاعنف.. كيف ذلك؟

 يشرح غاندي ونشرح خلفه بتبسيط شديد أنه مثلا بدلا من التظاهر يقف الناس في مكان الاحتجاج دون هتافات.. دون استفزاز.. دون حركة.. وهو ما يجعل من الصعوبة -كما يري- من عدوان عنيف علي هؤلاء وهم  لم يفعلوا شيئا إلا الصمت!


جرب غاندي فكرته في جنوب إفريقيا وأتت ببعض النجاح، وجربها في الهند ونجحت خاصة عندما تحولت إلي مقاطعة الإنجليز والسلع الأجنبية كلها !
 

الآن.. ما علاقة ذلك كله بإيران؟ وما يجري فيها؟!  هنا الاقتراح بأن تحمي الجماهير الإيرانية بنفسها منشآتها المهمة التي من المفترض أنها تأسست من أموالهم ،ودفعوا ثمنها من حياتهم وأكلهم وشربهم في حصار تجاوز الأربعين عاما..

 

الآن عليهم أن يحتشدوا بعشرات الآلاف حول ما يريدون حمايته.. احتمالات دخول الولايات المتحدة الحرب يتصاعد، وعلينا أن نتخيل مائة الف مواطن بنظام وإخلاص وبشجاعة يحيطون بمفاعل "فوردو" مثلا ؟! 

يعسكرون هناك ليل نهار مهما طالت أيام التهديد هل ستقصفه الولايات المتحدة؟! هل تترتكب هيروشيما جديدة ؟! هل سيتحملون أمام العالم قتل مائة ألف شخص؟


صحيح جرائم هؤلاء فاقت التصورات.. العقلية والأخلاقية والقانونية.. لكنها في اعتقادنا لن تصل إلي ارتكاب جريمة كتلك وأمام الكوكب كله؟! السؤال: هل النظام في إيران من القوة والتمسك والثقة في النفس وفي الشعب ليفعل ذلك؟! 


هل يفعل الإيرانيون ذلك من تلقاء أنفسهم؟! هل الفكرة خيالية؟! أم عملية جدا ؟!
ليس أمامنا - في مثل هذه الظروف وذاك الإجرام وتلك البلطجة - إلا التفكير بالكتابة.. والتفكير والكتابة... و.. والمشاهدة !

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الإيرانيون المنشات الايرانية إيران الحرب الايرانية الاسرائيلية فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي احمد رفعت

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