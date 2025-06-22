250 ألف جنيه للعجز التام والوفاة، الرقابة المالية تنشر وثيقة تأمين حوادث المصريين بالخارج

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 134 تابع (أ)، الصادر في 19 يونيو 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 694 لسنة 2025، بشأن العمل بنموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية، للمصريين العاملين بالخارج.

-ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية في مادته الأولى على "اعتماد نموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخـارج، المرافقة لهذا القرار، وعلى أن تتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إداراتها وفقًا لنظامها الأساسى".

والحالات التي يشملها تأمين العجز الكلي المستدام (فقد الإبصار نهائي، أو الذراعين أو ذراع وساق، والشلل التام وغيرها، وفى حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلى مستديم بسبب حادث، تلتزم المجمعة بأن تدفع للمؤمن عليه مبلغ التأمين المذكور فى جـدول الوثيقـة وقـدره ٢٥٠ ألـف جنيه مـصرى.

فى حالـة الوفـاة الطبيعيـة، تدفع المجمعـة التكلفة الفعلية لنقـل الجثمان فقط، بما لا يتجاوز مبلغ ٢٥٠ ألـف جنيـه، أما فى حالة الدفن بالخارج فتلتـزم المجمعـة بـسداد مـا يعـادل تكلفـة نقـل الجثمان من الدولة، التى حدثت فيهـا الوفاة إلى مـصر استرشـادًا بالتعويـضات الفعلية التى تم سدادها لنقل الجثمان فى نفس العام.

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