الجمعة 14 فبراير 2025
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اقتصاد

تعرف على تغطيات وثيقة تأمين الائتمان ومخاطر عدم السداد

تأمين الائتمان، فيتو
تأمين الائتمان، فيتو

 وثيقة تأمين الائتمان ومخاطر عدم السداد تستهدف تعويض المؤمن عليه من الجهة المقرضة سواء كانت بنك أم مؤسسة مالية أو  تمويل عقاري عن باقي قيمة أقساط القرض المتبقية على المقترض "المؤمن عليه" في حالة عدم سداده ثلاثة أقساط متتالية من القرض وذلك طبقًا لعقد القرض الوارد بوثيقة التأمين.

 

الغرض من تأمين الائتمان

 

والغرض من تأمين الائتمان هو تعويض المؤمن عليه من الجهة المقرضة - سواء كان بنك أم مؤسسة مالية أم تمويل عقاري - عن باقي قيمة أقساط القرض المتبقية على المقترض "المؤمن عليه" في حالة عدم سداده ثلاثة أقساط متتالية من القرض وذلك طبقًا لعقد القرض الوارد بوثيقة التأمين.

ما هو تأمين الائتمان؟

 

وثيقة تأمين الائتمان أو تغطية مخاطر عدم سداد الديون من قبل المقرضين - بما في ذلك البنوك واتحادات الائتمان وتجار السيارات وشركات التمويل - تعمل على تغطية أقساط القروض غير المدفوعة عند الحصول على قرض أو فتح حساب ائتمان.

وفي بعض حالات القروض؛ يقوم الشخص بدفع قسط التأمين لكن إذا فقد وظيفته، وأصبح غير قادر على العمل بسبب الإعاقة أو الوفاة أو أي حالة أخرى، فإن التأمين يحمي المُقرض "البنوك عادة" عن طريق سداد المدفوعات نيابة عن المؤمن عليه.

وثيقة تأمين الائتمان


وثيقة تأمين الائتمان هي نوع من أنواع  وثائق التأمين التي يلجأ إليها  المقترض، وتقوم بسداد ديونًا موجودة أو أكثر في حالة الوفاة أو العجز أو البطالة في حالات نادرة.


وتقوم شركات تأمين مخاطر الائتمان بتسويق تأمين الائتمان في أغلب الأحيان على أنه ميزة خاصة ببطاقة الائتمان، حيث تفرض التكلفة الشهرية نسبة منخفضة من الرصيد غير المدفوع للبطاقة.

 

 أنواع تأمين الائتمان

 

  • التأمين على الحياة الائتمانية - يسدد القروض أو بعضًا منها في حال الوفاة.
  • العجز الائتماني - يدفع عددًا محدودًا من الدفعات الشهرية.
  • بطالة الائتمان - تدفع عددًا محددًا من مدفوعات القرض الشهرية إذا فقد الشخص وظيفته.
  • خاصية الائتمان - تحمي الممتلكات الشخصية المستخدمة لتأمين قرض إذا تم فقدانها أو إلحاق الضرر بها خلال مدة التغطية.

 

يمكن أن يكون تأمين الائتمان المنقذ المالي في حالة وقوع كوارث معينة ومع ذلك، فإن العديد من بوالص التأمين الائتماني قد تكون مغطاة داخل وثائق تأمين من نوع آخر كما ذكرنا سابقًا، وبعد أن أشرنا إلى أنواع تأمين الائتمان السابقة.

 

مزايا إضافية 

 

يعد التأمين على الائتمان ميزة اختيارية لبطاقة الائتمان، ولا يتعين عليك شرائها.

وقد يكون تأمين الائتمان بمثابة شبكة أمان لمالكي بطاقات الائتمان في الأوقات الاقتصادية الصعبة.

إذا كنت تشعر أن تأمين الائتمان سيجلب لك راحة البال، فتأكد من قراءة التفاصيل الدقيقة ومقارنة عروض الأسعار من شركات التأمين مع بوليصة التأمين على الحياة إذا كنت تمتلكها.

 

 

وغالبًا ما يتم تضمين قسط تأمين الائتمان في المبلغ الإجمالي للقرض أو قسط الائتمان، مما يعني أنك تدفع فائدة إضافية عليه، مما يعني أنه قد يضيف عليك الكثير من الأموال بمرور الوقت.

 

تفاصيل حول أربعة أنواع من تأمين الائتمان

 

هناك أربعة أنواع من تأمين الائتمان، يدفع كل منها منفعته بطرق مختلفة:

  • تأمين الائتمان على الحياة

يسدد هذا النوع من التأمين على الحياة جميع القروض والديون المستحقة في حالة الوفاة.

  • تأمين العجز الائتماني

يُطلق عليه أيضًا التأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي، حيث يدفع هذا النوع من التأمين الائتماني فائدة شهرية مباشرة للمقرض بحيث تساوي الحد الأدنى للدفع الشهري للقرض إذا أصبح صاحب القرض معاقًا.

  • التأمين ضد البطالة الائتمانية

هذا النوع من التأمين يغطي أقساط القروض إذا أصبح المؤمن عليه عاطلًا عن العمل بشكل غير إرادي، فإن هذا التأمين يدفع فائدة شهرية مباشرة للمقرض تساوي الحد الأدنى من الدفعة الشهرية للقرض.

 

 

  • التأمين الائتماني لبطاقات الائتمان

بالنسبة لبعض حاملي بطاقات الائتمان؛ قد يكون التأمين الائتماني ميزة إضافية مكلفة مقارنة بفوائده، فيجب أن يصبح صاحب البطاقة عاجزًا عن الدفع لفترة زمنية معينة، وفي بعض الحالات يكون الاستحقاق بأثر رجعي حتى اليوم الأول للعجز عن الدفع. 

 

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