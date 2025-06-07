انقسام داخل الزمالك بشأن مصير عبد الله السعيد

يشهد نادي الزمالك حالة من الانقسام داخل مجلس الإدارة والجهاز الفني بشأن مصير عبد الله السعيد، لاعب الفريق، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وتدور مناقشات مكثفة حول مستقبل اللاعب، خاصة في ظل رغبته في الاستمرار مع الفريق والتجديد لمدة موسم إضافي.

السعيد يطلب ٣٥ مليون جنيه للتجديد

واشترط عبد الله السعيد الحصول على ٣٥ مليون جنيه في الموسم الواحد، نظير تمديد عقده لموسم جديد، وهو ما قوبل بتباين في وجهات النظر داخل النادي الأبيض. البعض يرى أن اللاعب قدم أداءً جيدًا خلال الموسم، ويتمتع بخبرة كبيرة قد يحتاجها الفريق في المرحلة المقبلة، ما يجعل التجديد له بهذا الرقم مقبولًا خاصة إذا تم لموسم واحد فقط.

أصوات ترفض المبلغ بسبب سن اللاعب

على الجانب الآخر، يرفض بعض المسؤولين الموافقة على شروط اللاعب المالية، مشيرين إلى أن السعيد تجاوز عامه الـ٣٩، ولا يمكن منحه هذا المقابل المرتفع في ظل سياسة النادي الجديدة لتخفيض النفقات ومراعاة معدل الأعمار.

القرار النهائي لم يُحسم بعد

حتى الآن، لم يُحسم القرار النهائي بشأن التجديد للسعيد، حيث لا يزال الملف قيد الدراسة، وسط توقعات بحسم الموقف خلال أيام بعد جلسة نهائية تجمع اللاعب بالإدارة.

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