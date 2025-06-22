المشدد 5 سنوات لعاطل لاتهامه بتهديد فتاة وابتزازها بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعاطل، لاتهامه بتهديده فتاة وابتزازها بإفشاء أمور خادشة للحياء لها على مواقع التواصل الاجتماعي لها، وذلك مقابل إقامة علاقة معه، والتحصل على مبالغ مالية منها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة الـقليوبية.

المشدد 5 سنوات لعاطل لاتهامه بتهديده فتاة وابتزازها بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهم:- "محمد أ أ ب" ومقيم برج المروة - شارع ١٥ مايو - مسطرد - بهتيم - قسم ثان شبرا الخيمة، في الجناية رقم ٢٢٦٣ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٤٧٥٢ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في غضون عام ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية هدد المجني عليها "إسراء م م" بإفشاء أمور خادشة للحياء وكان التهديد مصحوبًا بطلب المال وبتكليف الحصول علي منفعة بأن راسلها بوسيلة من وسائل الاتصالات بصورها التي هددها بنشرها وكلفها بمشاركته العلاقة الجنسية على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة جنايات شبرا الخيمة القليوبية، الحكم على متهم بالتعدي على حرمة الحياة الخاصة

وتابع أمر الإحالة جنايات شبرا الخيمة القليوبية أنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها وذلك بأن ألتقط لها بجهاز هاتف مزود بكاميرا صورًا شخصية لها في مكان خاص تحصل عليها لهددها بما يخدش الشرف على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه أزعج المجني عليها بأن أرسل إليها رسائل التهديد موضوع الإتهام الأول علي النحو المبين بالتحقيقات.



واختتم أمر الإحالة أنه أنشأ وأدار حسابا بأن أستعمل وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ليهددها ولينشر تلك الصور والمقاطع التي تحصل عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

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