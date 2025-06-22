تنسيق الجامعات 2025، كليات ومعاهد تقبل خريجي الثانوية الأزهرية

تنسيق الجامعات 2025، ينتهي طلاب الثانوية الأزهرية من أداء امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية قريبا، ليبدأوا بعدها في التفكير في المستقبل الجامعي، والدراسة الجامعية، ويسعى كل منهم لاختيار التخصص المناسب لمهاراته.

ويفضل بعض الطلاب الثانوية الأزهرية، الالتحاق بكليات الجامعات الحكومية، عن كليات جامعة الأزهر الشريف، لذلك حرص مكتب التنسيق على تيسير إجراءات التحاقهم ببعض الكليات والمعاهد، وإجراءات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق.

وتستعرض بوابة فيتو قائمة بالكليات والمعاهد الخاصة التي تقبل خريجي الثانوية الأزهرية.

قائمة بالكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الثانوية الأزهرية

يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الالتحاق ببعض الكليات في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى المعاهد الخاصة، ونرصد خلال هذا التقرير قائمة بالكليات والمعاهد التي تقبلهم.

أولًا: الكليات الجامعية

يتم القبول ببعض الكليات الجامعية طبقـًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية من القسمين العلمي والأدبي وذلك كما يلي:-

كلية الآداب بطور سيناء جامعة السويس ( أدبى فقط)

يشترط أن يكون الطلاب من أبناء طور سيناء ومقيمين بها إقامة دائمة والحاصلين على الثانوية الأزهرية منها.

كلية التربية بطور سيناء جامعة السويس ( أدبى فقط)

كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكه فرع مرسى مطروح جامعة الاسكندرية

من القسم العلمى فقط لابناء محافظة مرسى مطروح للحاصلين على الثانوية الأزهرية منها

يشترط أن يكون الطالب من أبناء محافظة مرسى مطروح ومقيم بها إقامة دائمة ومن الحاصلين على الثانوية الأزهرية منها.

ثانيا: المعاهد العالية

تكون مدة الدراسة بها أربع سنوات أو أكثر، وهي بمصروفات، وجاءت المعاهد التي تقبل الشعبة العلمية كالتالي:

تكنولوجي عالي 10 رمضان ش (هندسة)

المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان (شعبة هندسة)

تكنولوجي عالي 10 رمضان فرع 6 أكتوبر ش (هندسة)

المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان فرع مدينة 6 أكتوبر (شعبة هندسة)

عالي للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر

معهد أكتوبرالعالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر ( هندسة معمارية )

عالي هندسة 6 أكتوبر

المعهد العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر

عالي هندسة مدينة الشروق

المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق

العبور عالي للهندسة والتكنولوجيا طريق مصر- الإسماعيلية

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق مصر – الإسماعيلية

المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الانتاج الحربى – مدينة السلام – القاهرة

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الانتاج الحربى – مدينة السلام – القاهرة

حاسب وإدارة ش (علوم حاسب) التجمع الاول

معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الاول القاهرة الجديدة (شعبة علوم الحاسب)

أكاديمية حديثة بالمعادي قسم (علوم حاسب)

الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي (قسم علوم الحاسب)

قاهرة عالي هندسة وعلوم حاسب وإدارة ش (هندسة)

معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة (شعبة هندسة) التجمع الأول

إسكندرية عالي هندسة وتكنولوجيا سموحة

معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحه

اكاديمية اخبار اليوم

أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر(الأقسام الهندسية)

العالى للهندسة الالكترونية ببلبيس

المعهد العالى للهندسة الالكترونية ببلبيس

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر قسم (علوم حاسب وتكنولوجيا المعلومات)

أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر (قسم علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات)

طيبة العالي للهندسه بالمعادى

معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي

العالى للهندسة بالمنيا

المعهد العالى للهندسة بالمنيا

عالي هندسة وتكنولوجيا الطيران امبابة

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بامبابة – الجيزة

أكاديمية حديثة هندسة وتكنولوجيا المعادي

الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي

تكنولوجي عالي 10 رمضان ش(علوم حاسب)

المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر

من رمضان (شعبة علوم الحاسب)

عبور عالي إدارة وحاسبات ونظم ش(علوم حاسب) طريق بلبيس

معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات

ونظم المعلومات طريق بلبيس الصحراوي

(شعبة علوم الحاسب)

عالي المستقبل للدراسات التكنولوجية ش(علوم حاسب) مصر اسماعيلية

معهد المستقبل للدراسات التكنولوجية المتخصصة

( علوم حاسب ) بطريق مصر الإسماعيلية ك 31

فراعنة عالي حاسب الي ونظم وإدارة ش (علوم حاسب) مريوطية هرم

معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة- المريوطية بالهرم (شعبة علوم الحاسب)

عالي حاسبات وتك معلومات م.الشروق. ش(علوم حاسب)

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق (شعبة علوم الحاسب)

طيبة العالي حاسب وعلوم ادارية ش(علوم حاسب) المعادي

معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالمعادي – القاهرة (شعبة علوم الحاسب)

طيبة عالي تك إدارة ومعلومات ش(علوم حاسب) سقارة هرم

معهد طيبه العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة (شعبة علوم الحاسب) بالهرم

عالي هندسة مدنية ومعمارية - 15مايو

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

عالي علوم حاسب ونظم ش(علوم حاسب) تجمع خامس

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس (شعبة علوم الحاسب)

كندي عالي تك.هندسة وإدارة ش(تكنولوجيا هندسة) تجمع خامس

المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس (شعبة تكنولوجيا الهندسة)

مصر العالي تجارة وحاسبات ش.(علوم حاسب) منصورة

معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة (شعبة علوم الحاسب)

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة

معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

عالي هندسة وتكنولوجيا تجمع خامس

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا – القاهرة الجديدة - التجمع الخامس

عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

عالى تك بكفر الشيخ (شعبة علوم حاسب)

المعهد العالى للإدارة وتكنولوجيا المعلومــات بكفر الشيخ ( شعبة علوم حاسب )

الصفوة عالي للهندسة وتكنولوجيا القليوبية

معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية (الكيلو 39 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى)

اكاديمية دولية هندسة وعلوم اعلام ش(هندسة اعلام) 6 أكتوبر

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة 6 أكتوبر شعبة هندسة الإعلام

عالي هندسة وتكنولوجيا - بحيرة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

عالي هندسة وتكنولوجيا دمياط

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط

دلتا عالي للهندسة والتكنولوجيا - منصورة

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموة جيزة

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا - 6 أكتوبر

معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر.

السلام عالى للهندسة وتك - بمدينة السلام

معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا - بمدينة السلام

الوادى العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

المعهد الوادى العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

ع. هندسة بلبيس

المعهد العالى للهندسة بلبيس

مدينة عالي هندسة وتكنولوجيا شبرا منت

معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت

ع. الجزيرة هندسة وتكنولوجيا بالمقطم

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

ع. هندسة وتك بطنطا

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

ع.هندسة وتك بكنج مريوط

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا

معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا - بالسويس

العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

الكندى العالى للهندسة 6 أكتوبر

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 أكتوبر

النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا

العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود - الاقصر

العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى

العالى للهندسة وتكنولوجيا ببرج العرب

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا - ببرج العرب

العالى للهندسة وتكنولوجيا بالفيوم

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا - بالفيوم

عالى المستقبل للهندسة بالمنصورة

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

عالى هندسة بالمنوفية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

المعهد العالي للفنون التطبيقية بمدينة 6 أكتوبر

عالي فنون تطبيقة التجمع الخامس

المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة قسم (تك بصريات)

المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

معاهد عالية ومتوسطة خاصة تقبل من القسمين العلمى والادبى

عالي خدمه إجتماعيه القاهره

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة

عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

عالي خدمه إجتماعيه اسوان

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان (فرع قنا)

عالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببور سعيد

عالي خدمه اجتماعيه دمنهور

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور

عالي خدمه اجتماعيه سوهاج

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج

عالي خدمه اجتماعيه بنها

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

عالي خدمه اجتماعيه المنصوره

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة

عالي خدمه اجتماعيه 6 أكتوبر

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة 6 أكتوبر

العالي للخدمة الاجتماعية بالشرقية

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر بالشرقية

عالي دراسات تعاونية وادارية المنيرة

المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة - القاهرة

تكنولوجي.عالي 10رمضان ش(إدارة الأعمال)

المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان (شعبة إدارة الأعمال)

تكنولوجي.عالي 10رمضان بمرسي مطروح ش(إدارة )

فرع المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع مدينة مرسي مطروح (شعبة إدارة الأعمال)

أكتوبر عالي هندسة وتكنولوجيا

6 أكتوبر ش (إدارة أعمال)

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر (شعبة إدارة الأعمال)

طيبة العالي حاسب وعلوم ادارية ش(إدارة أعمال- المحاسبة ) المعادي

معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالمعادي (شعبة إدارة الأعمال والمحاسبة)

عالي المستقبل للدراسات التكنولوجية ش(إدارة أعمال) مصر اسماعيلية

معهد المستقبل للدراسات التكنولوجية المتخصصة بطريق مصر الإسماعيلية ك 31 (شعبة إدارة أعمال)

عالي علوم تجارية وحاسب ش(العلوم التجارية" محاسبة –

إدارة أعمال") العريش

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش (شعبة العلوم التجارية - محاسبة-

إدارة أعمال)

عالي إدارة وحاسب ش (علوم تجارية) رأس البر

المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي

برأس البر (شعبة العلوم التجارية)

عالي قاهرة جديدة علوم إدارية وحاسب ش (إدارة) تجمع أول

معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي– التجمع الأول – القاهرة الجديدة (شعبة الإدارة)

عالي علوم حاسب ونظم ش(إدارة أعمال) تجمع خامس

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة (شعبة إدارة الأعمال)

عالي علوم ادارية 6 أكتوبر

المعهد العالي للعلوم الإدارية بمدينة السادس

من أكتوبر

طيبة عالي تك إدارة ومعلومات ش(إدارة أعمال- محاسبة) سقارة هرم

معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – هرم (شعبة إدارة الأعمال والمحاسبة)

مدينة عالي إدارة وتكنولوجيا ش(إدارة أعمال) شبرامنت

معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت (شعبة إدارة الأعمال)

العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا ش إدارة أعمال – محاسبة

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا (شعبة إدارة أعمال – محاسبة)

عالي دراسات متطورة بالهرم ش(تجارة ومحاسبة)

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم

(شعبة التجارة والمحاسبة)

قاهرة عالي هندسة وعلوم حاسب وإدارة ش (إدارة أعمال ونظم)

التجمع الأول

معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة (شعبة إدارة الأعمال ونظم المعلومات) التجمع الاول

قاهرة عالي للغات وترجمة وعلوم ادارية ش(علوم ادارية ) المقطم

معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم

(شعبة العلوم الإدارية)

أكاديمية حديثة بالمعادي ش(اقتصاد وإدارة ومحاسبة)

الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي (شعبة الاقتصاد والإدارة والمحاسبة)

عالي دراسات نوعية قسم

(علوم تجارية) جيزة

المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم- جيزة (قسم العلوم التجارية)

عبور عالي إدارة وحاسبات ونظم ش(إدارة) طريق بلبيس

معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس الصحراوي(شعبة إدارة)

عالى سياحة وفنادق للغات والعلوم الإدارية ش (علوم إدارية بمدينة العريش)

المعهد العالى للسياحة والفنادق للغات والعلوم الإدارية (شعبة علوم إدارية بمدينة العريش)

عالي دراسات ادبية كنج مريوط

المعهد العالي للدراسات الأدبية بكنج مريوط بالإسكندرية

أكتوبر العالي للاقتصاد

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد

عالي اعلام وفنون اتصال 6 أكتوبر

المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بمدينة 6 أكتوبر

عالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة 6 أكتوبر

المصري العالي للسياحة والفنادق مصر الجديدة

المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديد

السن عالي سياحة وفنادق ش(سياحة وفنادق) م.نصر

معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر (شعبة السياحة والفنادق)

للدراسات الفندقية والسياحة بدمياط الجديدة

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحة بدمياط الجديدة

عالي دراسات نوعية ش(سياحة وفنادق وارشاد سياحي) مصر الجديدة

المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة (شعبة السياحة والفنادق والإرشاد السياحي)

عالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم

سيناء العالي سياحة وفنادق راس سدر

معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر

عالي سياحة وفنادق وحاسب إسكندرية ش (سياحة وفنادق)

المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الالي- الإسكندرية (شعبة سياحة وفنادق)

عالي دراسات نوعية قسم (سياحة وفنادق) جيزة

المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم - جيزة (قسم السياحة والفنادق)

عالي سياحة وفنادق كنج مريوط- إسكندرية

المعهد العالي للسياحة والفنادق بكنج مريوط – الإسكندرية

عالي سياحة وفنادق بالإسكندرية إيجوث

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث)

عالي سياحة وفنادق الأقصر إيجوث

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر (إيجوث)

عالي سياحة وفنادق الغردقة

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة

فراعنة عالي سياحة وفنادق

مريوطية هرم

معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق – المريوطية - الهرم

عالي دراسات نوعية ش(نظم معلومات) مصر الجديدة

المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

عالي المستقبل للدراسات التكنولوجية ش(نظم معلومات) مصر اسماعيلية

معهد المستقبل للدراسات التكنولوجية بطريق مصر الإسماعيلية ك 31 (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

السن عالي سياحة وفنادق

ش(نظم معلومات) م.نصر

معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

عالي علوم حاسب ونظم

ش(نظم معلومات) 6 أكتوبر

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بمدينة 6 أكتوبر

عالي دراسات متطورة هرم

ش(نظم معلومات)

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

عالي سياحة وفنادق وحاسب إسكندرية ش (نظم معلومات)

المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الالي بالإسكندرية (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

طيبة العالي حاسب وعلوم ادارية

ش (نظم معلومات) المعادي

معهد طيبه العالي للحاسب والعلوم الإدارية بأول كورنيش المعادي بالقاهرة (نظم المعلومات)

عبور عالي إدارة وحاسبات ونظم ش (نظم معلومات) طريق بلبيس

معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس الصحراوي (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

عالي حاسب وإدارة اعمال

ش (نظم معلومات) الزرقا

المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بمدينة الزرقا – دمياط (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

عالي للحاسب الالي كنج مريوط

(نظم معلومات) إسكندرية

المعهد العالي للحاسب الآلي بكنج مريوط - الإسكندرية (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

عالي كمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج ش (نظم معلومات)

المعهد العالي الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

عالى للعلوم الإدارية ببلقاس ش (نظم معلومات)

المعهد العالى للعوم الإدارية ببلقاس - دقهلية (شعبة نظم ومعلومات إدارية)

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر قسم (علوم إدارة) إنجليزي

أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر (قسم الإدارة باللغة الإنجليزية)

أكاديمية حديثة بالمعادي ش(نظم معلومات)

الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

عالي حاسب الي ونظم معلومات شعبة (نظم معلومات) بابي قير

المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير - الإسكندرية

عالي علوم ادارية ش(إدارة أعمال) قطامية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية (شعبة إدارة أعمال)

عالي سياحة وفنادق وترميم اثار ش(سياحة وفنادق وارشاد سياحي)ابي قير

المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير (شعبة سياحة وفنادق وارشاد سياحي)

جزيرة عالي حاسب الي ونظم ش(نظم معلومات) مقطم

معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم

جزيرة عالي حاسب الي ونظم ش(تجارة) مقطم

معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم شعبة التجارة (عربي)

عالي علوم تجارية وحاسب

ش(نظم معلومات) العريش

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

عالي إدارة وحاسب ش(نظم معلومات) راس البر

المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

عالي قاهرة جديدة علوم إدارية وحاسب ش(نظم معلومات) تجمع أول

معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي– التجمع الأول – القاهرة الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

عالي علوم حاسب ونظم

ش (نظم معلومات) تجمع خامس

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

طيبة عالي تك. إدارة ومعلومات ش (نظم معلومات) سقارة هرم

معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – جيزة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

مدينة عالي إدارة وتكنولوجيا

ش (نظم معلومات) شبرامنت

معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

عالي علوم ادارية ش (نظم معلومات) قطامية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

عالي علوم إدارية والتجارة الخارجية

ش (نظم معلومات) تجمع خامس

المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية التجمع الخامس- القاهرة الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

عالي علوم إدارية وتجارة خارجية ش (إدارة اعمال) تجمع خامس

المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية التجمع الخامس- القاهرة الجديدة (شعبة إدارة الأعمال)

عالي حاسبات وتك معلومات م.الشروق ش(إدارة ومحاسبة)

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق (شعبة الإدارة والمحاسبة)

عالي حاسبات وتك معلومات م.الشروق ش(نظم معلومات)

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

راس البر العالي دراسات نوعية وحاسب ش(نظم معلومات)

معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا ش (نظم معلومات)

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا (شعبة نظم معلومات)

عالي دولي للغات وترجمة فورية تجمع خامس

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة

فراعنة عالي حاسب الي ونظم وإدارة ش(نظم معلومات) مريوطية هرم

معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية - المريوطية الهرم (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

فراعنة عالي حاسب الي ونظم وإدارة ش(إدارة اعمال) مريوطية هرم

معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية - المريوطية الهرم (شعبة إدارة أعمال)

عالي سياحة وفنادق وترميم اثار ش(ترميم اثار)ابي قير

المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير (شعبة ترميم آثار)

الإدارة والسكرتارية مصر القديمة طالبات فقط

معهد الإدارة والسكرتارية للفتيات بمصر القديمة

المنيا العالى للغات

معهد المنيا العالى للغات

عالي للغات بمصر الجديده

المعهد العالي للغات بمساكن شيراتون - مصر الجديدة

العالى للغات والترجمة الفورية بأسوان

المعهد العالى للغات والترجمة الفورية بأسوان

قاهرة عالي للغات وترجمة وعلوم إدارية ش لغات وترجمة فورية مقطم

معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم

(شعبة اللغات والترجمة الفورية)

عالي دراسات نوعية قسم (لغات) جيزة

المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم - جيزة (قسم اللغات)

عالي لغات 6 أكتوبر

المعهد العالي للغات بمدينة 6 أكتوبر

المدينة العالي للغات بشبرامنت

معهد المدينة العالي للغات والترجمة الفورية بشبرامنت

معهد السويس ش(نظم معلومات إدارية)

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية (شعبة نظم المعلومات الإدارية).

قاهرة عالي للغات وترجمة وعلوم إدارية ش(نظم معلومات) المقطم

معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

عالي دراسات نوعية ش(نظم معلومات)جيزة

المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم - جيزة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر قسم (تكنولوجيا صحافة)

أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر (قسم تكنولوجيا الصحافة)

دلتا عالي حاسبات بالمنصورة ش(نظم معلومات )

معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة شعبة (نظم معلومات ادارية)

كندي عالي تك وإدارة ش(تكنولوجيا إدارة) تجمع خامس

المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا والإدارة بالتجمع الخامس (شعبة تكنولوجيا الإدارة)

عالي تعاون زراعي ش(تسويق دولي) شبرا الخيمة

المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة (شعبة التسويق الدولي للمنتجات الزراعية)

عالي تعاون زراعي ش(نظم معلومات زراعية) شبرا الخيمة

المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة ( شعبة نظم المعلومات الزراعية)

النيل العالي للعلوم التجارية وتك حاسب ش.(نظم معلومات) منصورة

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

النيل العالي للعلوم التجارية وتك حاسب ش.(محاسبة وتجارة خارجية) منصورة

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة (شعبة المحاسبة والتجارة الخارجية)

العالى الدولى والترجمة الفورية بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة ( شعبة تجارة باللغة الانجليزية )

المعهد العالى الدولى والترجمة الفورية بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة ( شعبة تجارة باللغة الانجليزية )

مصر العالي تجارة وحاسبات ش.(نظم معلومات) منصورة

معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

مصر العالي تجارة وحاسبات ش.(إدارة ومحاسبة) منصورة

معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة (شعبة الإدارة والمحاسبة)

عالي سياحة وفنادق العريش

المعهد العالي للسياحة والفنادق واللغات والعلوم الادارية بمدينة العـريش

عالى سياحة (لغات) العريش

المعهد العالي للسياحة والفنادق (لغات) والعلوم الادارية بمدينة العـريش

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك 47 مصر – إسكندرية

المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات الكيلو 47 مصر - إسكندرية (شعبة نظم المعلومات الإدارية) بأبى المطامير - بحيرة

عالي حاسبات ومعلومات وتك.إدارة ش(نظم معلومات) طنطا

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

ع. حاسبات ومعلومات وتك.إدارة ش.اعمال دولية "علوم تجارية" طنطا

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا شعبة الأعمال الدولية (العلوم التجارية)

عالي إدارة وتك.معلومات ش (نظم معلومات) كفر الشيخ

المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

عالي إدارة وتك.معلومات ش(إدارة ومحاسبة) كفر الشيخ

المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ (شعبة الإدارة والمحاسبة)

عالي تسويق وتجارة ونظم ش(نظم معلومات) تجمع أول

المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول مركز التجمع الأول (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

عالي تسويق وتجارة ونظم ش(تسويق وتجارة) تجمع أول

المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول مركز التجمع الأول (شعبة التسويق والتجارة الإلكترونية)

عالي تسويق وتجارة ونظم ش(محاسبة) تجمع أول

المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول مركز التجمع الأول (شعبة محاسبة)

عالي حاسبات ونظم معلومات ش(نظم معلومات) تجمع أول

المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات بالتجمع الأول بجوار أكاديميةالشرطة شرق الطريق الدائري

عالي دراسات متطورة قطامية شعبة (نظم معلومات)

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية)

عالي دراسات متطورة ش(تجارة ومحاسبة) قطامية

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة التجارة والمحاسبة

طيبة ع شعبة التسويق والتجارة الالكترونية بالمعادى

معهد طيبة العالى للحاسب للعلوم الادراية بالقاهرة شعبة ( التسويق والتجارة الالكترونية المعادى

الوادى العالي للإدارة ونظم المعلومات بالقليوبية قسم نظم المعلومات الإدارية

معهد الوادى العالي للإدارة ونظم المعلومات بالقليوبية قسم نظم المعلومات الإدارية

الوادى العالي للإدارة ونظم المعلومات بالقليوبية قسم التسويق وإدارة الأعمال

معهد الوادى العالي للإدارة ونظم المعلومات بالقليوبية قسم التسويق وإدارة الأعمال

الوادى العالي للإدارة ونظم المعلومات بالقليوبية قسم العلوم المصرفية والاستثمار

معهد الوادى العالي للإدارة ونظم المعلومات بالقليوبية قسم العلوم المصرفية والاستثمار

الوادى العالي للإدارة ونظم المعلومات بالقليوبية قسم المحاسبة

معهد الوادى العالي للإدارة ونظم المعلومات بالقليوبية قسم المحاسبة

عالي حاسبات ونظم ش(نظم معلومات) شبرا الخيمة

المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة شعبة نظم المعلومات الإدارية

معهد الالسن العالى للسياحة والفنادق

معهد الالسن العالى للسياحة والفنادق ش إدارة اعمال – محاسبة – تجارة خارجية

عالي حاسبات ونظم ش(علوم إدارة) شبرا الخيمة

المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة شعبة علوم الإدارة

طيبة عالي تك إدارة ومعلومات ش(إدارة بنوك ومال) سقارة هرم

معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة بالهرم شعبة إدارة البنوك وأسواق المال

عالي قاهرة جديدة علوم إدارية وحاسب ش(تسويق وتجارة خارجية) تجمع أول

معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي– التجمع الأول – القاهرة الجديدة شعبة التسويق والتجارة الخارجية (عربي – إنجليزي)

عالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية (ايجوث)

الكندى العالى للإدارة 6 أكتوبر

معهد الكندى العالى للإدارة 6 أكتوبر

العالي للعلوم الادارية بطموه – جيزة

المعهد العالي للعلوم الادارية بطموه – جيزة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس- بحيرة

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجانكليس – البحيرة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة- شرقية

المعهد العالي للعلوم الإدارية طريق بلبيس العباسة – شرقية.

العالي للعلوم الادارية بالمنزلة

المعهد العالي للعلوم الادارية بالمنزلة

العالي للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالي للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالي للعلوم الادارية ببنى سويف

المعهد العالي للعلوم الادارية ببنى سويف

عالي لغات المنصورة

المعهد العالي للغات بالمنصورة.

المصــرى بالإسكندرية لـلإدارة والمحاسبة ( إدارة ومالية )- مراجعة

معهد المصرى لاكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة ( إدارة – محاسبة- ومراجعة – موسسات مالية )

المصرى بالإسكندرية ( نظم ومعلومات )

معهد المصرى لاكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة ( نظم المعلومات الادارية )

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم

كندى عالى تك اعلام حديث بالتجمع الخامس

المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الاعلام الحديث - بالتجمع الخامس

الدولية لعلوم الاعلام 6 أكتوبر( علوم اعلام )

الاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام 6 أكتوبر( علوم اعلام )

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الأعلام 6 أكتوبر ( إدارة أعمال )

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الأعلام

6 أكتوبر ( إدارة اعمال ) بالغتين عربى وانجليزى

الإسكندرية العالى للإعلام

معهد الإسكندرية العالى للإعلام

العالى للعلوم الادارية ببلقاس

المعهد العالى للعلوم الادارية ببلقاس

(قسم محاسبة - تسويق وتجارة إلكترونية)

الدولى للاعلام بمدينة الشروق

المعهد الدولى العالى للاعلام بمدينة الشروق

إدارة وسكرتارية بكلية رمسيس طالبات فقط

معهد الإدارة السكرتارية بكلية رمسيس للبنات بالقاهرة

العباسية شعبة مالية - عزبة النخل القاهرة

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة ( شعبة مالية )

العباسية نظم معلومات

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة

( شعبة نظم معلومات )

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية ش محاسبة

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية ش محاسبة

العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة

( شعبة إدارة الاعمال)

معهد العباسية للحاسبات الالية

والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة

( شعبة إدارة الاعمال )

الجزيرة العالى للاعلام وعلوم الاتصال بالمقطم

معهد الجزيرة العالى للاعلام وعلوم الاتصال بالمقطم

عالي منشات صناعية وتك انتاج بالمحلة الكبرى

المعهد العالى لإدارة المنشات الصناعية وتكنولوجيا الانتاج بالمحلة الكبرى

العالى للعلوم الإدارية بالعجمى

معهد العجمى العالى للعلوم الادارية بالإسكندرية

ثالثا: معاهد خاصة متوسطة تقبل طلاب الثانوية الأزهرية

متوسط خدمه اجتماعية بجاردن سيتى طالبات

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية للطالبات بجاردن سيتي

متوسط خدمه اجتماعية بالإسكندرية طالبات

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية للطالبات بالإسكندرية

متوسط خدمه اجتماعية بسوهاج

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

متوسط خدمة اجتماعية أسوان

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

إدارة وسكرتارية وحاسب بنات قبطية ش (إدارة وسكرتارية) عباسية

معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي بكلية البنات القبطية بالعباسية

(شعبة الإدارة والسكرتارية)

إدارة وسكرتارية وحاسب بنات قبطية ش(نظم معلومات) عباسية

معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي بكلية البنات القبطية بالعباسية (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

الإدارة والسكرتارية بكلية رمسيس (طالبات)

معهد الإدارة والسكرتارية بكلية رمسيس (طالبات)

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