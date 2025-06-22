الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجامعة العربية تُحذر من عواقب التصعيد في المنطقة

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو

تتابع الجامعة العربية بقلق بالغ التطورات الجارية عقب الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة لإيران، مُعربة عن إدانتها لأية أعمال عسكرية تنتهك سيادة الدول.

التصعيد الحالي لن يؤدي سوى إلى دوامة لا تنتهي من العنف المستمر

وتشدد الأمانة العامة للجامعة على أن التصعيد الحالي لن يؤدي سوى إلى دوامة لا تنتهي من العنف المستمر، وبما يُرتب تداعيات سلبية على الجميع.

الامتناع عن الانجرار إلى دوامة التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية

وتناشد الجامعة العربية جميع الأطراف الامتناع عن الانجرار إلى دوامة التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية كسبيل وحيد لمعالجة كافة القضايا محل الخلاف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامعة العربية الولايات المتحدة التصعيد الحالي

مواد متعلقة

العالم ينتفض ضد أمريكا، جوتيريش: ضرب إيران تصعيد خطير والمنطقة على حافة الهاوية، مصر: ينذر بعواقب خطيرة، السعودية تعبر عن قلقها، العراق: تصعيد يهدد المنطقة، وكوبا: انتهاك لمواثيق الأمم المتحدة

العالم يحبس أنفاسه وكرة الحرب العالمية الثالثة تتدحرج.. أمريكا تدخل المعركة وتهدد إيران.. وطهران تتوعد باستهداف مصالح الولايات المتحدة.. الديمقراطيون: ترامب لم يرجع للكونجرس والجمهوريين يدعمون

مصر تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران وتدعو لضبط النفس

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025، التعليم تكشف هوية ناشري امتحان اللغة العربية

مسئول إيراني: انتهاء عمليات الإغاثة في منشأة فوردو النووية

الأهلي يحسم صفقة مهاجم البنك عقب العودة من المونديال

أسعار الكهرباء 2025.. نصائح لتقليل الفاتورة

زغلول صيام يكتب: لماذا لا تكشف الأندية عن عقود مدربيها الحقيقية؟! ومتى تخرج الأحكام النهائية من ثلاجة اتحاد الكرة؟!

وزير الخارجية يحذر من استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

تعليمات جديدة من البنك المركزي للرسوم المطبقة على العمليات الاستيرادية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد 22-6-2025 في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

تنمية المشروعات: التعاون مع المؤسسات المالية بآليات تكنولوجية متطورة

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بمواجهة الصعوبات

أشهر المساجد التاريخية في المدينة المنورة (صور)

تفسير رؤية الديك الرومي في المنام وعلاقتها بتغير الحالة من الفقر إلى الغنى

المزيد
الجريدة الرسمية