الجامعة العربية تُحذر من عواقب التصعيد في المنطقة

تتابع الجامعة العربية بقلق بالغ التطورات الجارية عقب الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة لإيران، مُعربة عن إدانتها لأية أعمال عسكرية تنتهك سيادة الدول.

التصعيد الحالي لن يؤدي سوى إلى دوامة لا تنتهي من العنف المستمر

وتشدد الأمانة العامة للجامعة على أن التصعيد الحالي لن يؤدي سوى إلى دوامة لا تنتهي من العنف المستمر، وبما يُرتب تداعيات سلبية على الجميع.

الامتناع عن الانجرار إلى دوامة التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية

وتناشد الجامعة العربية جميع الأطراف الامتناع عن الانجرار إلى دوامة التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية كسبيل وحيد لمعالجة كافة القضايا محل الخلاف.

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