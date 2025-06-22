ارتفاع حصيلة ضحايا حادث احتفال مولودية الجزائر بلقب الدوري

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفاة 3 مشجعين فى الحادث المأساوى الذى شهدته مواجهة مولودية الجزائر والمجرة، والتى أقيمت مساء السبت الماضي، في الجولة الأخيرة من الدوري الجزائري.

وكانت مباراة مولودية الجزائر ونجم شباب مقرة التي جمعتهما مساء السبت، وانتهت بالتعادل السلبي شهدت سقوط عدد من الجماهير من المدرجات العلوية لملعب 5 يوليو، في الجزائر العاصمة، بسبب التدافع الشديد.

وعلى الفور، تواجد عدد من سيارات الإسعاف داخل الملعب، لنقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة، للخضوع لفحوصات طبية.

وكانت الحماية المدنية الجزائرية، أعلنت وفاة شخص وإصابة 11 آخرين من مشجعي الفريق، جراء الحادث المفجع.



وغطى الحادث الأليم على احتفالات فريق مولودية الجزائر بالتتويج بالدوري للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه.

وذكر موقع "لا جازيت دو فينيك" الرياضي أن سياج تأمين انهار، ما أدى إلى سقوط العديد من المشجعين إلى الطابق الأدنى للملعب.



وامتلأ ملعب 5 يوليو بالجماهير لحضور هذه المباراة الحاسمة، التي انتهت بتعادل حامل اللقب مولودية الجزائر بدون أهداف مع فريق نجم شباب مقرة.

وإثر المأساة، قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلغاء حفل تسليم كأس الدوري.

وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه في منشور على منصة إكس.

وتوج مولودية الجزائر بلقب دوري المحترفين، للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه، بينما حل شبيبة القبائل وصيفًا، ليبلغ أيضًا منافسات دوري أبطال أفريقيا.

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