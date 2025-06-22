واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد القوافل الفنية واللوجستية بـ10 محافظات منها: القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، الدقهلية، وأسفرت عن استخراج 6834 بطاقة رقم قومي و30769 مصدرًا مميكنًا.



قوافل الأحوال المدنية تواصل خدماتها في المحافظات.. واستخراج الوثائق وبطاقات الرقم القومى



ونظرًا للإقبال الكبير، تقرر استمرار عمل القوافل اعتبارًا من 21/6/2025، وكما واصل القطاع استقبال الاتصالات على الخطوط المختصرة (15340 – 15341) لخدمة كبار السن وذوي الهمم، وتم توصيل 1381 بطاقة و177 مصدرًا في نفس اليوم.



وتم إيفاد مأموريات لـ66 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات، و254 بطاقة تم استخراجها بالعاصمة الإدارية والنوادي، إضافة إلى 381 بطاقة داخل المركز النموذجي لخدمة "قادرون باختلاف".

وأشاد المواطنين، بالخدمة وسرعة الإنجاز، في إطار اهتمام الداخلية بإعلاء قيم حقوق الإنسان وتسهيل الخدمات الجماهيرية.

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