توقعنا الضربة من أيام وننتظر الرد، علاء مبارك يرد على قصف أمريكا لمنشآت إيران النووية

ضرب أمريكا للمنشآت النووية الإيرانية، علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على الضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية، مؤكدًا أنه توقع دخول أمريكا الحرب ضد إيران، مشيرًا إلى أنه توقع الضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية عندما صرح ترامب ونتنياهو بضرورة القضاء على النووي الإيراني في يوم 18 يونيو الجاري.

ترقب الرد الإيراني على أمريكا

وأكد علاء مبارك أنه يترقب حاليًّا الرد الإيراني، على أمريكا وإسرائيل، عقب الضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب، حيث نفذ ضربات جوية "واسعة ودقيقة"، استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية مهمة "فوردو، ونطنز، وأصفهان"، وتم الإعلان عن تدميرهم بالكامل.

وقال علاء مبارك عن الضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية: "ترقب للرد الإيراني عقب حدوث ما توقعناه من عدة أيام".

أمريكا تضرب المنشآت النووية الإيرانية، فيتو

وكان علاء مبارك قد توقع في تغريدة سابقة بعد تصريحات ترامب ونتنياهو يوم 18 يونيو الجاري، حيث قال: "تصريحات ترامب ونتنياهو بضرورة القضاء على البرنامج النووي الإيرانى إلا في حالة إعلان إيران تخليها عن البرنامج، يشير أن دخول أمريكا الحرب أصبح أمر شبه مؤكد، وذلك للقضاء على برنامج إيران النووي باستخدام قنابل أمريكية والتى تملكها أمريكا فقط"

أمريكا تضرب المنشآت النووية الإيرانية

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت فجر اليوم الأحد، أن الطائرات الأمريكية نفذت مهمة ضرب المنشآت النووية الإيرانية، ووصف ترامب عملية ضرب المفاعلات النووية الإيرانية بأنها "نجاح عسكري هائل"، مؤكدًا أن منشأة "فوردو" الإيرانية، كانت الهدف الأصعب والأكثر تحصينًا، و"قد أُبيدت تمامًا"، وأن ما قام به الجيش الأمريكي لا يستطيع أن يقوم به أي جيش في العالم.

ترامب يعلن ضرب أمريكا للمفاعلات النووية، فيتو

وهدد ترامب بأن تكون "الضربات المقبلة أكبر"، إذا لم تستجب إيران لمطالب السلام، وقال ترامب: "هناك أهداف أخرى كثيرة متبقية"، لكنه عاد وقال: "حان الوقت للسلام"، حيث هدد بالمزيد من الهجمات إذا لم تسعَ طهران إلى السلام.

وأشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن واشنطن استخدمت قنابل خارقة للتحصينات من طراز (GBU-57) في قصف منشأة فوردو، وهي قنابل مصممة لاختراق التحصينات العميقة تحت الأرض، وخاصة أن منشأة فوردو بعمق 800 متر تحت الجبل في فوردو.

وجاءت هذه الضربات بعد عشرة أيام من بدء الاحتلال الإسرائيلى حملتها العسكرية واسعة النطاق، على مواقع نووية وعسكرية إيرانية، حيث تحولت الحملة العسكرية إلى حرب مفتوحة بين إيران والكيان، وردت طهران بإطلاق صواريخ بالستية وفرط صوتية أدت لتدمير البنى التحتية في تل أبيب، وأطلقت مسيرات نحو إسرائيل.

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