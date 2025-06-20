الجمعة 20 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

"مصر متحف مفتوح" فعالية جديدة في صالون نفرتيتي الثقافي

فعالية مصر متحف مفتوح،
فعالية مصر متحف مفتوح، فيتو

يعقد صالون "نفرتيتي" الثقافي فعالية جديدة بعنوان "مصر متحف مفتوح" في السابعة مساء يوم الأحد ٢٢ يونيو داخل مركز إبداع قصر الأمير طاز، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة ممثلة في صندوق التنمية الثقافية.

ويستضيف الصالون الدكتور ميسرة عبدالله أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة ونائب رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية السابق في حلقة حوار مفتوح، يتحدث عن عظمة أرض مصر بما تحويه من مواقع أثرية وتراث حضاري فريد لتكون متحفا مفتوحا يحكي تاريخ البشرية. 

 يأتي ذلك في إطار جهود صالون نفرتيتي الذي انطلق منذ عامين كمبادرة قامت بها صحفيات مصريات أملا في خلق فضاء حر للحوار الثقافي لربط الأجيال الجديدة بتراثهم الإنساني، وتعزيز  الوعي والانتماء للهوية المصرية، والتأكيد على أن مصر لا تزال منبعًا متجددًا للحضارة والثقافة والفن.

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صندوق التنمية الثقافية مركز إبداع قصر الأمير طاز صالون نفرتيتي الدكتور ميسرة عبدالله

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