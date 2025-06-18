الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أمسية إنشاد ديني لفرقة الحضرة بقبة الغوري في هذا الموعد

فرقة الحضرة للإنشاد
فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، فيتو

ينظم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدى السطوحي، أمسية دينية روحانية جديدة تُحييها فرقة الحضرة المصرية، وذلك في الثامنة مساء الجمعة المقبل الموافق 20 يونيو الجاري. 

حفل فرقة الحضرة في قبة الغوري 

وتقدم الفرقة خلال الحفل مجموعة من الأناشيد والمدائح النبوية والابتهالات المستلهمة من التراث الصوفي المصري، في جو يجمع بين نفحات التصوف وعبق التاريخ، حيث تُعد قبة الغوري أحد أبرز المعالم الإسلامية التي تمنح الحفل طابعًا خاصًا ومميزًا.

ومن الابتهالات التي انفردت بها الفرقة "جئت اليك" في مديح السيدة زينب، "دايمًا على الخاطر" في مديح خير البرية صل الله عليه وسلم، "سبحان من أعطاكم" و"أسكرتني في شذاها"، وغيرها من ابتهالات أحوال العاشقين من أهل الله. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل فرقة الحضرة الحضرة فرقة الحضرة فرقة الحضرة المصرية قبة الغوري قطاع صندوق التنمية الثقافية مركز إبداع قبة الغوري حفل فرقة الحضرة في قبة الغوري

مواد متعلقة

فرقة "ناي باند" تحيي حفلا موسيقيا في قبة الغوري

قبة الغوري تستضيف فرقة "الحضرة المصرية" الجمعة

الأكثر قراءة

اختفاء حاملة طائرات أمريكية عن أنظمة التتبع أثناء توجهها إلى الشرق الأوسط

تطبيق زيادة الأجرة 250 جنيها لوحدات الإيجار القديم اعتبارا من هذا الموعد

البرلمان الأوروبي يعتمد مساعدات مالية لمصر بـ 4 مليارات يورو (صور)

الأعلى للإعلام يستدعي الممثلين القانونيين لبرنامجي "على مسئوليتي" و"مع خيري"

روسيا تحذر أمريكا من مساعدة إسرائيل في ضرب إيران

زيادة تصل لـ 200 جنيه، تعديل أسعار تذاكر بعض القطارات

إيران تبث مقطعا جديدا لعملية استهداف وحدة الموساد 8200 بالصواريخ (فيديو)

بعد تصديق السيسي عليه، النص الكامل لقانون إنشاء قاعدة الرقم القومي الموحد للعقارات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 18-6-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 18-6-2025 في الأسواق

الدولار ينتفض من جديد في منتصف تعاملات الأربعاء

الذهب يستهل تعاملات الأربعاء على تراجع وهذا العيار يسجل 4120 جنيها

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى طالب بانعقاده فورا.. ماهو مجلس الأمن القومي المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو الغثاء الأحوى؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير حلم التكريم في المنام وعلاقته بالسعادة والتطورات الإيجابية

البحوث الإسلامية في اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية: خطر يهدّد السلم ويستوجب وقفة حازمة

المزيد
الجريدة الرسمية