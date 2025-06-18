أمسية إنشاد ديني لفرقة الحضرة بقبة الغوري في هذا الموعد

ينظم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدى السطوحي، أمسية دينية روحانية جديدة تُحييها فرقة الحضرة المصرية، وذلك في الثامنة مساء الجمعة المقبل الموافق 20 يونيو الجاري.

حفل فرقة الحضرة في قبة الغوري

وتقدم الفرقة خلال الحفل مجموعة من الأناشيد والمدائح النبوية والابتهالات المستلهمة من التراث الصوفي المصري، في جو يجمع بين نفحات التصوف وعبق التاريخ، حيث تُعد قبة الغوري أحد أبرز المعالم الإسلامية التي تمنح الحفل طابعًا خاصًا ومميزًا.

ومن الابتهالات التي انفردت بها الفرقة "جئت اليك" في مديح السيدة زينب، "دايمًا على الخاطر" في مديح خير البرية صل الله عليه وسلم، "سبحان من أعطاكم" و"أسكرتني في شذاها"، وغيرها من ابتهالات أحوال العاشقين من أهل الله.

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