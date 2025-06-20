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ثقافة وفنون

مركز إبداع الغوري يستضيف حفلًا لفرقة "الفن الصادق"

فرقة الفن الصادق،
فرقة الفن الصادق، فيتو

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، حفلًا فنيًا جديدًا لفرقة "الفن الصادق" بقيادة الفنان إسماعيل صادق، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء الأحد 22 يونيو بمركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر.

تُعد فرقة "الفن الصادق" واحدة من التجارب الموسيقية الجادة التي ظهرت في مطلع عام 2007، ووضعت نصب أعينها مهمة إعادة تقديم التراث الغنائي العربي بروح ملتزمة تحفظ أصالة النصوص والألحان، يقودها الفنان إسماعيل صادق، أحد أبرز أصوات فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، وصاحب تجربة فنية تمتد لأكثر من عشرين عامًا في مجال الغناء الكلاسيكي.

قدّمت الفرقة على مدار مسيرتها حفلات ناجحة في عدد من المؤسسات الثقافية الكبرى، منها دار الأوبرا المصرية، ومكتبة الإسكندرية، وقطاعات وزارة الثقافة، فضلًا عن مشاركات متميزة في الفعاليات الفنية بالقاهرة والمحافظات. 

وتتميز الفرقة بتقديمها لمختارات دقيقة من أعمال رواد الموسيقى العربية مثل محمد عبد الوهاب، وزكريا أحمد، ورياض السنباطي، بأسلوب يحافظ على البناء اللحني الأصيل مع لمسات أداء معاصر.

يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الفعاليات التي تستضيفها قبة الغوري لإحياء التراث الموسيقي والغنائي في بيئة تاريخية تعزز من القيمة الجمالية والتعبيرية للعروض المقدمة.

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قطاع صندوق التنمية الثقافية صندوق التنمية الثقافية المعماري حمدي السطوحي فرقة الفن الصادق الفنان إسماعيل صادق مركز إبداع قبة الغوري قبة الغوري

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