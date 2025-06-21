السبت 21 يونيو 2025
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محافظات

وزيرا الري والزراعة يبحثان مع محافظ الوادي الجديد مجالات الاستثمار الزراعي (صور)

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال زيارتهما للمحافظة صباح اليوم، لتفقد عدد من المشروعات، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من قيادات الوزارتين ووفد من المستثمرين.

تأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في النهوض بمجالات الاستثمار الزراعي؛ لتأمين احتياجات الدولة من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل فاتورة الاستيراد، والتحول نحو مشروعات الري الحديث بالاعتماد على الطاقة النظيفة، ودعم جهود الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية وفي مقدمتها الخزان الجوفي بالوادي الجديد.

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استصلاح الأراضي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المحاصيل الاستراتيجيه الوادى الجديد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مشروعات الري الحديث

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