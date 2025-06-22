عمليات امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد: لا شكاوى بامتحان اللغة العربية

ترأس الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، غرفة العمليات المشكلة بديوان عام مديرية التربية والتعليم لمتابعة ١٠ لجان موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لإستقبال طلاب إتمام الثانوية العامة لآداء الامتحان فى مادة اللغة العربية.

حيث اطمأن وكيل تعليم الوادي الجديد على انتظام الطلاب داخل اللجان، وتواجد جميع الملاحظين والمراقبين الأوائل ورؤساء اللجان، فضلا عن وصول أوراق الأسئلة فى مواعيدها المحددة ووفق التعليمات الخاصة بهذا الشأن

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلي أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام ١٨٢٩ طالبًا وطالبة، مشيرا أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان فى جميع الإدارات التعليمية وفقًا للضوابط المعتمدة، وتزويدها بكافة الاحتياجات الفنية، مع تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين بكافة سبل الراحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.