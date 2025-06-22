الأحد 22 يونيو 2025
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عمليات امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد: لا شكاوى بامتحان اللغة العربية

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، فيتو

ترأس الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، غرفة العمليات المشكلة بديوان عام مديرية التربية والتعليم لمتابعة  ١٠ لجان موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لإستقبال طلاب إتمام الثانوية العامة لآداء الامتحان فى مادة اللغة العربية.
حيث اطمأن وكيل تعليم الوادي الجديد على انتظام الطلاب داخل اللجان، وتواجد جميع الملاحظين والمراقبين الأوائل ورؤساء اللجان، فضلا عن وصول أوراق الأسئلة فى مواعيدها المحددة ووفق التعليمات الخاصة بهذا الشأن

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلي أن  عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام ١٨٢٩  طالبًا وطالبة، مشيرا  أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان فى جميع الإدارات التعليمية وفقًا للضوابط المعتمدة، وتزويدها بكافة الاحتياجات الفنية، مع تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين بكافة سبل الراحة.

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التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد الطلاب المتقدمين للامتحانات امتحان اللغة العربية الوادى الجديد بالثانوية العامة

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