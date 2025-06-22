مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

إشراف ميداني مبكر لضمان انطلاق الامتحانات في أجواء آمنة ومنضبطة

واصل ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، متابعته الدقيقة لسير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثالث، اليوم الأحد، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، التي تعد أولى المواد الأساسية المضافة للمجموع في جدول الامتحانات.

وشهد اليوم تحركا مبكرا من جانب "عمارة"، حيث أشرف بنفسه، منذ ساعات الصباح الأولى، على تسليم صناديق الأسئلة إلى خطوط السير الستة التي تغطي مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، مؤكدًا الالتزام الكامل بالإجراءات التأمينية لنقل وتوزيع أوراق الامتحانات، بما يضمن وصولها بأمان إلى مقار اللجان.

غرفة العمليات تتابع اللجان لحظة بلحظة

عقب الانتهاء من مرحلة التسليم، ترأس وكيل الوزارة غرفة العمليات المركزية بديوان مديرية التربية والتعليم بدمياط، والتي تولت رصد ومتابعة وصول صناديق الأسئلة إلى جميع اللجان وعددها 40 لجنة على مستوى المحافظة، كما تم التأكد من انتظام دخول الطلاب إلى اللجان وبدء الامتحان في التوقيتات المقررة.

غرفة عمليات الثانوية العامة بدمياط، فيتو

ويأتي هذا في إطار تنفيذ تعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، واللذين شددا على أهمية تحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية خلال فترة الامتحانات.

14 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية وسط أجواء هادئة

وأوضح "عمارة" أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة دمياط بلغ 14,245 طالبا وطالبة من الشعبتين الأدبية والعلمية (بالنظامين القديم والجديد)، حيث تم توفير الأجواء الملائمة داخل اللجان لتمكينهم من أداء امتحان اللغة العربية بأريحية تامة.

وكيل وزارة التعليم بدمياط: لا تهاون مع المخالفات

وأكد وكيل وزارة التعليم بدمياط على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة نهائيا داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، تنفيذًا للتعليمات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات. كما شدد على ضرورة توفير وسائل الراحة للمراقبين والطلاب، والتعامل السريع مع أية ملاحظات قد تظهر أثناء سير الامتحان.

متابعة شاملة لغرف العمليات بالإدارات التعليمية

وفي سياق متصل، تابع "عمارة" أداء غرف العمليات الفرعية داخل الإدارات التعليمية، موجها بالتدخل الفوري عند ظهور أي معوقات أو بلاغات، مشددا على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات لضمان نجاح المنظومة الامتحانية.

وختم "عمارة" تصريحاته مؤكدا أن حرص الدولة، ممثلة في وزارة التعليم ومحافظة دمياط، ينصبّ في الأساس على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب، وتوفير مناخ تربوي يُعزز من فرص النجاح والتفوق.



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