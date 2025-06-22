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رياضة

قبل نهاية الجولة الثانية، 5 أندية ودعت كأس العالم في أمريكا

كأس العالم، فيتو
كأس العالم، فيتو

كأس العالم للأندية، ودعت 5 أندية بطولة كأس العالم للأندية التي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية البطولة بشكل رسمي قبل نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات.

5 أندية ودعت رسميا كأس العالم للأندية 

وودع كأس العالم للأندية كل من أولسان الكوري الجنوبي وأوكلاند سيتي ولوس إنجلوس الأمريكي وأوراوا ريدز وسياتل الأمريكي.

ولم ينجح أي فريق من الخمسة في تحقيق نقطة واحدة ليخرج من الباب الضيق البطولة التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 منتخبا.

فيما واصل ريفر بليت الأرجنتيني تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية 2025 بعد انتهاء الجولة الثانية.

وتضم المجموعة الخامسة كلا من: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، اوراوا الياباني.

وتعادل ريفر بليت مع مونتيري بالجولة الثانية، فيما حقق انتر ميلان أول فوز له في مونديال الأندية أمام  أوراوا الياباني 2-1 بالجولة ذاتها.

ترتيب مجموعة إنتر ميلان في مونديال الأندية 2025

وجاء ترتيب المجموعة الخامسة بعد الجولة الثانية:

1- ريفر بليت – 4 نقاط (يتصدر بفارق الأهداف)

2- انتر ميلان – 4 نقاط

3- مونتيري – نقطتان

4- أوراوا الياباني – دون نقاط.

وحسم التعادل السلبي مباراة ريفر بليت الأرجنتيني ومونتيري المكسيكي  في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية 2025.

 

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء طرد لاعب ريفر بليت الأرجنتيني، كيفن كاستانيو، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1)، إثر تدخل عنيف على أحد لاعبي مونتيري.

ورغم التعادل حافظ ريفر بليت على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، متساويًا مع إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، لكن الفريق الأرجنتيني يتفوق بفارق الأهداف، في المقابل، رفع مونتيري رصيده إلى نقطتين ليحتل المركز الثالث.

وشهدت مباراة  ريفر بليت الأرجنتيني ومونتيري المكسيكي خشونة واضحة من كلا الفريقين، حيث أشهر حكم المباراة 11 بطاقة صفراء، بينهما بطاقتان لنفس اللاعب من ريفر بليت، ما أدى إلى طرده بالبطاقة الحمراء في الدقيقة (90+1) وبهذا الرقم، أصبحت هذه المباراة الأكثر حصولا على بطاقات صفراء في بطولة كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن. 

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