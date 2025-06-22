اليمين الجديد يعيد إنتاج النازية القديمة

تقريبا معظم الكوارث والحروب التي شهدتها البشرية كانت من إنتاج حكومات يمينية متطرفة، وبالتالي كل ما يجري في المنطقة كان متوقعا في ظل وجود أكبر رئيسين يمينيين متطرفين أحدهم في إسرائيل والآخر في أمريكا..

فنتنياهو 76 عاما أعيد انتخابه للمرة الخامسة في نوفمبر 2022، وقاد التحالف الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وجاءت عودته إلى السلطة بعد فترة وجيزة نسبيا في المعارضة، بعدما قضى 12 عامًا متتالية رئيسا للوزراء، وحكومته تعمل مثل المافيا، حيث يجلس نتنياهو، الزعيم الأكثر خطورة والمتعطش للسلطة، على رأس السلطة، ويطلق يد أتباعه ليفعلوا ما يحلو لهم.

و‎إذا كان فوز ترامب في 2016 صدفة أو أمرًا طارئًا، فعودته للبيت الأبيض كانت ذات دلالة حيث فاز بأغلبية المجمع الانتخابي، وكذلك بالتصويت الشعبي، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها مرشح جمهوري بالتصويت الشعبي منذ عشرين عامًا، هو رسالة كاشفة وليست منشئة، عن التحولات الجوهرية والعميقة التي مرت بها أميركا على مدار العقدين الأخيرين.

نتيجة التدفق المستمر للمهاجرين، خاصة من أصول لاتينية، يهدد بتقسيم المجتمع الأميركي إلى ثقافتين ولغتين وشعبين، في حين يري الأمريكيون أنفسهم دولة أوروبية بروتستانتية بيضاء، وقد أصيب ترامب بجنون هتلر ويتكلم بصيغة تعني أن واشنطن هي التي تقصف طهران.

كتب ترامب على تروث سوشيال: أصبحنا نسيطر على أجواء طهران. إيران عندها معدات ولكنها لا تقارن بالمعدات الأمريكية.. وطلب بإخلاء طهران. وفرض شرطا على إيران وهو الاستسلام الكامل. وقال إننا نعرف أين يختبئ المرشد الأعلى، وهو هدف سهل ولن نقضي عليه على الأقل في الوقت الحالي.

وهكذا فإن الحرب الآن أصبحت أمريكية بالمطلق واصطفاف كامل مع إسرائيل. ورغم أن العالم قد عانى كثيرا من ويلات الحرب العالمية الأولى، إلا أن ذلك لم يمنع قيام الحرب العالمية الثانية بعد عشرين عاما من انتهاء الحرب الأولى!



وكانت واحدة من أهم أسباب اندفاعها نحو الحرب العالمية الثانية هو صعود النظم النازية والفاشية والديكتاتورية/ العسكرية في ألمانيا وإيطاليا واليابان على الترتيب! فهذه النظم التى استندت جميعا إلى سياسات شمولية ونعرات قومية كانت صاحبة المبادرة فى الاعتداءات العسكرية التى كانت سببا مباشرا فى قيام الحرب العالمية الثانية.



كما أن فشل عصبة الأمم وقتها على فرض قواعد ملزمة للقانون الدولى هو أحد أهم أسباب قيام الحرب العالمية الثانية، فرغم الطموحات العالية للعصبة، إلا أنها في النهاية فشلت في إرساء أى قواعد ملزمة، مما حولها إلى محفل دبلوماسي لتبادل الآراء، بدلا من تحولها إلى مؤسسة دولية لصنع القرار!

وهو ما يجري الان في العالم، وكأن اليمين الجديد يعيد انتاج النازية والفاشية القديمة، فاليمينيون المتطرفون يعرفون أنفسَهم بأنهم (لا يساريون ولا يمينيون)! مما يسمح لهم بالتميُّز من بقيَّة الأطياف السياسية، والادِّعاء بأنهم لا ينتمون ولا يعتدُّون بالسياسة التقليدية الحالية.

فمثلًا: أعادت الانتخاباتُ الرئاسية الفرنسية عام 2017م الحديثَ عن هذا التمييز، وهذا الانقسام بين (اليمين واليسار)؛ إذ ادَّعت زعيمةُ اليمين المتطرف مارين لوبان، أن هذين اللفظين مفردتان لا معنى لهما، وأن الانقسام الحقيقي هو بين العولمة والوطنيين وتلك العبارة هي ملخص التوتر الجاري في أمريكا والشرق الأوسط الآن.



وتشهد الحياة السياسية بأميركا والدول الأوروبية نموا متصاعدا لأحزاب اليمين المتطرف بشكل يثير قلقا شديدا لدى الكثير من السياسيين والخبراء على مستقبل النظام الديمقراطي، الذي يعد من أبرز المعالم السياسية لهذه البلدان. فقادة أحزاب اليمين فيها ينشطون اليوم في وسائل الإعلام لنشر أفكارهم المتطرفة التي تأتي في مقدمتها معاداة الإسلام وطرد المهاجرين.

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