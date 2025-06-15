أكلنا يوم أكل الثور الأبيض

كان السكوت والصمت على توحش إسرائيل ضوء أخضر لها لتمارس السعار واستفرد بالمقاومة الوطنية المشروعة للاحتلال حتى وصلنا لأسود أيام المنطقة، ونحن لا نملك شيئا إلا أن نتابع تلك الحرب المسعورة وننفعل ونمصمص الشفاه، ونتبارى في التحليل والتوقعات علي الفيس بوك، ونهلل لوصول صاروخ إيراني لتل أبيب وننسى أن ما جرى هو تكرار غريب لنمط الحرب علي حزب الله، ومع ذلك لا أحد في هذه المنطقة يتعلم من أخطائه!

ومع الأسف بدأ عصر الهيمنة الصهيونية الشاملة والعلو الكبير بدأ في الاكتمال، ورغم ذلك هناك من ينبهر بالعدو في مسلسل الاستسلام والخنوع، والغريب في هؤلاء المؤلفة قلوبهم عربيا وهم لم يتعلموا الحكمة القديمة (أكلت يوم أكل الثور الأبيض) -بضم الالف في الاكلتين- وليس في مصلحة أي دولة عربية أن تنفرد إسرائيل بالمنطقة. وسيندم غدًا كل من ظنّ أن أحلام اليمين الإسرائيلي ستقف عند حدود الجغرافيا الحالية.

وسيندم العرب جميعًا على غياب مشروعهم الوطني الجامع، وعلى تشرذمهم البائس وإذا كنا كلنا في صدمة من حجم الاختراق، ولكن المصيبة أن إيران ليست وحدها هي المخترقة من الكيان، فمعظم دول المنطقة يعشش فيها الموساد لمجيء لحظة مناسبة تنفذ فيها دولة الكيان أحلامهم النورانية المزعومة، هدم المسجد الأقصى وتكون دولتهم (من النيل للفرات)..

ورغم أن السلف وأهل السنة وإن كانوا ‌يقولون ‌في ‌الخوارج والروافض وغيرهما من أهل البدع ما يقولون، لكن لا يعاونون الكفار على دينهم، ولا يختارون ظهور الكفر وأهله على ظهور بدعة دون ذلك فما القول بأن بعض التقارير تشير إلى قيام أنظمة التشويش الإلكتروني في القواعد الأمريكية بالخليج، (يقال عددها 12) بتعطيل أنظمة الرادار والدفاع الجوي الإيراني تماما..

وما هو الحال الذي ستصبح عليه دول الخليج في حال انهيار النظام الإيراني.. ما هو العدو القادم الذي ستخافه وتحصل بسببه على صفقات السلاح الأمريكية وبهزيمة وبتحييد إيران، لن يتبقى سوي مصر كقوة تحسب إسرائيل حسابها، لذا فإنها في عهد الهيمنة الإسرائيلية الصريحة لن تقبل منا إلا السلام بمفهومها هي.. مع ممارسة الضغوط والسيطرة الاقتصادية من خلال الغاز والديون والأموال الساخنة التي تتحكم فيها، ولن تتردد للحظة في اللجوء للقوة الخشنة إذا إقتضت الضرورة ذلك!



وتبقي الدروس الأولية لما جرى ضوء كاشفا لمواجهة تلك الغطرسة الإسرائيلية فطالما بلد ما يستخدم السحابة الرقمية، والأنظمة الحاسوبية التى يتحكم بها الغرب، فمن الطبيعي أن تكون بياناته كلها مكشوفة للعدو، وباستثناء الصين التى لها سحابة وأنظمة تشغيل وطنية فالكل مكشوف بالمكان والزمان.

والمغامرة في الدخول في معارك فاصلة دون الحساب الدقيق لردود الفعل والنتائج والتداعيات عاقبته وخيمة ونتائجه كارثية، ثم الدرس المهم من هذه الضربة أن إسرائيل تقوم بضرب كل مراكز إدارة الصراع المسلح والعصبى للجيوش، فهل من الأمان أن تقوم الدول بإنشاء مراكز كبيرة وضخمة في مكان واحد وتصرف عليها بالمليارات، وهى يمكن ضربها بطائرات مسيرة ببضعة مئات من الدولارات بدلا من توزيع القوى بكيانات صغيرة وأماكن متفرقة وفاعله وبتموية جيد وتكلفة أقل واخفاءها سيكون فاعلا؟!

وأخيرا وللمرة المليون تثبت الوقائع أن الكيان الصهيوني مجرد ذراع أمريكا بالمنطقة التى تعلن صراحة أنها تحمي الكيان وتدعمه سياسيا وعسكريا، وعلى العرب أن يفيقوا فأمريكا هى الكيان والكيان هو أمريكا.. أمريكا عدو تسبق الكيان فى درجة عداوته لنا، ولم تكن ولن تكون صديقا، ولا وسيطا ولا تعرف عدلا ولا حقوقا ولا أخلاقا ولا إنسانية.

أما الحل البسيط هو بإخلاء كل المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، ونبدأ بإسرائيل الدولة النووية الوحيدة في تلك المنطقة، وأخيرا فقد بدا أن الإستبداد يصنع الخونة والنظام الإيراني يظل استبداديا رغم القشرة الانتخابية، إذ أن الإستبداد لا يعترف بالكفاءة والجدارة وإنما بالولاء والطاعة، ما يجعل الأكفاء والجديرون غاضبون ومستعدون للتعاون مع الشيطان، وقد وصل الاختراق الإسرائيلي حد إنشاء قواعد لطائرات مسيرة في داخل إيران تم استخدامها لضرب أهداف واغتيال شخصيات قيادية مؤثرة!

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