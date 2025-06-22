الأحد 22 يونيو 2025
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خروج طلاب الثانوية العامة بالدقهلية من امتحان العربي (فيديو)

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بالدقهلية، فيتو

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “خروج طلاب الثانوية العامة بالدقهلية من امتحان العربي وسط قلق أولياء الأمور للاطمئنان علي مستوى الامتحان”

وتباينت آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان العربي ما بين السهل والصعب والإجماع على أن الوقت جاء غير كاف.

وسقطت 3 طالبات مغشيا عليهن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة في امتحان العربي بالدقهلية وتم نقلهن بالإسعاف للمستشفى، وأصيبت طالبتان بإغماء وتم إسعافهما داخل اللجنه واستكملتا الامتحان. 

حرص عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية على مساندة أبنائهم من أمام اللجان بقراءة القرآن والدعاء لهم.

امتحانات الثانوية العامة تمثل مرحلة فارقة في حياة الطلاب وأسرهم

 ومن جانبه، قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: إن امتحانات الثانوية العامة تمثل مرحلة فارقة في حياة الطلاب وأسرهم، وأن الدولة بكامل أجهزتها تولي هذه المرحلة أهمية قصوى، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لعبور هذه الفترة بأعلى درجات النجاح والانضباط.

تأمين مقار اللجان وخطوط سير أوراق الامتحانات بالشكل الكامل

وشدد محافظ الدقهلية خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات داخل لجان الامتحانات، ومراجعة كفاءة وصلاحية جميع المقرات، وتوفير وسائل الراحة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مع التأكيد على تأمين مقار اللجان وخطوط سير أوراق الامتحانات بالشكل الكامل، مشيرًا إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها في حالة استعداد قصوى لضمان أداء الطلاب للامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.

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