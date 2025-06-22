إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الدائري بنزلة قليوب

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بنزلة قليوب، بمحافظة القليوبية، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما لا تزال حالتهم الصحية تحت المتابعة.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع بنطاق دائرة مركز شرطة قليوب، إثر انقلاب سيارة ميكروباص تقل عددًا من الركاب، ما أسفر عن إصابة الركاب بسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

وحصلت فيتو على أسماء المصابين وهم أسماء المصابين مصباح. م (39 عامًا) – مصاب بجرح قطعي بالوجه وسحجات وكدمات بالجسم،إبراهيم السيد – جارٍ فحص حالته،محمود صلاح (25 عامًا) – حاصل على بكالوريوس هندسة،طه. ع (21 عامًا) – طالب ومقيم بمنطقة شبرا الخيمة،هويدا محمد (50 عامًا) – ربة منزل طمحيي عبد القادر محيي (35 عامًا) – عامل،رجب محمد (40 عامًا) – جاري استكمال الفحوصات الطبية له.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية وفرق المرور إلى موقع الحادث لتسيير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث، فيما بدأت النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على الأسباب وتحديد المسئوليات.

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