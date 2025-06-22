الأحد 22 يونيو 2025
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الطريق إلى الكارثة الإشعاعية!

لا خلاف على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكن الوثوق به، لا بصفته الرسمية كرئيس لأقوى دولة في التاريخ البشري كله، ولا الوثوق به شخصيا كرجل له كلمة وشرف كلمة؛ فالسمات الغالبة على أدائه تقطع بأنه نرجسي متقلب لا يفكر طويلا، سريع الاستمالة، شعبوي مثل القاعدة الجماهيرية التى ألقت به في وجه العالم حاكما بالقوة والابتزاز.. 


نقول هذا لأنه منح إيران أسبوعين قبل أن يقرر ضربها ضربة تقضي على مفاعلها المنشود فوردو، درة المنشآت النووية الإيرانية، والمدفون تحت جبل، لا تبلغه أية قنابل ثقيلة خارقة للتحصينات.. سوى قنابل ترامب!
 

سبق أن تعهد ترامب باستمرار التفاوض ستين يوما مع إيران، وفي اليوم الواحد والستين، وبينما كانت إيران تتهيأ للجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة، إذا بترامب يمنح إسرائيل موافقته علي شن هجوم غادر، قضي علي كامل الصف الأول من القادة العسكريين في الحرس الثوري، كما قضي علي صفوة علماء الذرة، أصحاب الإنجاز النووى المخيف..

 
ما فعله ترامب في اليوم الواحد والستين ومشاركته إسرائيل في خطة الخداع الاستراتيجي، جعل إيران تتحسب للخطوة التالية، وعلي أية حال فأن التصريحات باتت علنية بأن إسرائيل أبلغت ترامب أنها لن تنتظر مهلة الأسبوعين بسبب التكلفة الاقتصادية والبشرية والعسكرية، وأنها سوف تضرب فوردو وحدها. 

 

ترامب سبق أن قال أن تل ابيب لن تستطيع أن تقضي علي المنشأة المنشودة وحدها.. فهل قرر الانخراط؟ هو يعطي اشارات متناقضة، مع وضد، حرب وسلام، ربما وقد يحدث.. شخصية تعطيك إشارة يمين وتدخل شمال أو تدوسك..


آخر إشارة منه صدرت بعد منتصف ليل القاهرة بساعة تقريبا، إذ قال إن الزمن وحده سيخبرنا متى تكون الضربة الأمريكية للمنشآت النووية العصية؟ بطبيعة الحال لن تقدر إسرائيل ولا أمريكا علي ضرب مفاعل بوشهر النووى لأن كل الطاقم الفني الذي يديره هم الروس..

 
ومن المرجح، أن ترامب بات مقتنعا أن الدبلوماسية لن تفضى إلى حل مع إيران، فهي ترفض بقوة أمرين أن يكون التخصيب صفرا، وأن يمس برنامجها الصاروخي.. الحلقة القريبة من ترامب منقسمة، ونائبه فانس ضد التورط، لكن هناك من يدفع بشدة نحو الحرب مثل النائب الجمهوري لندساى جراهام..

 
هكذا تتململ القاذفات B52 في قواعدها بجزيرة جوام في المحيط الهادي، كما تتململ إسرائيل متطلعة لإنهاء الحرب بسرعة بالقضاء الكامل علي فوردو..


لو حصل فإنها الكارثة النووية الشاملة، ليس فقط للخليج ودوله والشرق الأوسط ودوله بل للعالم، ولا يعرف أحد بعد مدى تيقن ترامب من أن ضرب المنشأة فوردو لن يترتب عليه تسرب إشعاعي يخرج من جوف الجبل لجوف البشر في كل مكان..

 
هذه حرب إسرائيل بكل معنى الكلمة، وقد نجحت في إقناع ترامب بالدخول فيها ليعيد صنع الهيمنة الأمريكية.. ترى ما رد الفعل الإيراني؟


مسئول روسي أمنى كبير قال إن إيران قد تلجأ للحل النووى.. وبين قوسين قال: إذا كانت تملكه!
الغموض والترقب ومصير المنطقة بيد رئيس أحمق يتظاهر بالحكمة، وعربيد سياسي يتظاهر بالتقوى، يستغله داهية نازي، ليشارك في حرب الأخير.. نتنياهو.

حرب نفسية!

إنها النسخة الحقيقية الأبشع من ترامب!


هل تظل دول الخليج وتركيا وباكستان في موقف المنتظر الكارثة الإشعاعية؟ لا أحد يتكلم الإ بالإدانة.. والإشعاع لا يعرف الحدود.. ولا الموانع السياسية او الجغرافية.. 

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