مكتبة الإسكندرية تنظم معسكر الشباب لتعزيز التربية الإعلامية والمهارات الرقمية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان ووزارة الشباب والرياضة، "معسكر الشباب لتعزيز التربية الإعلامية والمهارات الرقمية لبناء مجتمع شامل" في الفترة من 24-26 يونيو 2025 بقاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.



يأتي المعسكر لبناء قدرات الشباب المختلفة من خلال برنامج تدريبي يُدار بواسطة خبراء متخصصين في مجال المهارات الرقمية من أجل رفع وعي الشباب بكيفية استخدام مهارات الإعلام والمعلومات وكيفية مواجهة الأخبار المضللة وخطابات الكراهية والتضليل، وتنمية مهارات الشباب للتأكد من المعلومات والمصادر المختلفة خاصة في وقت الأزمات، مما يساهم في إعداد جيل واع من الشباب قادر على مواجهة التحديات المعلوماتية التي يشهدها العصر الرقمي.

وذلك من خلال الجلسات المختلفة للمعسكر والذي يشارك فيه حوالي 35 شاب وشابة من مختلف محافظات الجمهورية.





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