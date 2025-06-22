الأحد 22 يونيو 2025
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نتيجة الصف الثالث الإعدادي بكفر الشيخ 2025 بالاسم ورقم الجلوس

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فيتو

تسود حالة من الترقب والانتظار بين طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم بمحافظة كفر الشيخ، انتظارًا لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024 - 2025، من قبل اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتشهد محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن النتيجة، وسط تساؤلات مستمرة حول موعد الإعلان الرسمي ورابط الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس، ما يعكس حجم القلق والترقب داخل البيوت.

وتشمل النتيجة جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وهي: كفر الشيخ، دسوق، قلين، سيدي سالم، الحامول، بلطيم، بيلا، الرياض، مطوبس، فوه، بالإضافة إلى إدارات شرق وغرب كفر الشيخ، وذلك بعد جهود مكثفة من الكنترولات لضمان الدقة الكاملة قبل اعتمادها.

 

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وحذرت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ من الانسياق وراء المواقع الوهمية أو الصفحات غير الرسمية التي تزعم ظهور النتيجة، مؤكدة أن النتيجة سيتم إعلان النتيجة علي موقعها الرسمي.

رابط النتيجة

وسيتمكن الطلاب من الاستعلام عنها إلكترونيًّا بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ:
https://kfsedu.gov.eg/

 

2. إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب "كما هو مدوّن في شهادة الميلاد".
 

3. اختيار المرحلة الدراسية "الإعدادية".
 

4. تحديد الصف الدراسي "الثالث الإعدادي".
 

5. اختيار الفصل الدراسي "الثاني".
 

6. الضغط على زر "عرض النتيجة".

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