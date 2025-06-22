ضبط شخص احتجز شقيقته من ذوي الاحتياجات الخاصة في شقة مغلقة بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة احتجاز فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل شقة سكنية بدمياط، والقبض على شقيقها مرتكب الواقعة.

فيديو استغاثة يكشف واقعة إنسانية مؤلمة

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو لسيدة تستغيث من قيام أحد الأشخاص باحتجاز شقيقته – من ذوي الهمم – داخل شقة بمدينة دمياط القديمة، دون رعايتها أو تقديم الطعام لها لفترات طويلة.

وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط فحص الفيديو، وبتكثيف التحريات تبين أن المتهم يعمل نجارًا، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، وأنه يحتجز شقيقته بالفعل داخل شقته الخاصة، ويتردد عليها مرتين يوميًا منذ وفاة والدتهما.

إهمال طبي وإنساني في الرعاية

كشفت التحريات أن المتهم لا يقدم لشقيقته الرعاية الطبية أو الإنسانية الكافية، كما يهمل نظافتها الشخصية، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية والمعيشية، وهو ما ظهر بوضوح في الفيديو المتداول.

ضبط المتهم وإحالة الواقعة للنيابة

تم ضبط المتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وتقديم الجاني للمساءلة القانونية.

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