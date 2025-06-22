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رياضة

التعادل يحكم مباراة ريفر بليت ومونتيري في لقاء الأكثر إنذارات بالمونديال

مباراة ريفر بليت ومونتيري
مباراة ريفر بليت ومونتيري

كأس العالم للأندية، حسم التعادل السلبي مباراة ريفر بليت الأرجنتيني ومونتيري المكسيكي  في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية 2025.

وتضم المجموعة الخامسة كلا من: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، اوراوا الياباني.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء طرد لاعب ريفر بليت الأرجنتيني، كيفن كاستانيو، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1)، إثر تدخل عنيف على أحد لاعبي مونتيري.

ورغم التعادل حافظ ريفر بليت على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، متساويًا مع إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، لكن الفريق الأرجنتيني يتفوق بفارق الأهداف، في المقابل، رفع مونتيري رصيده إلى نقطتين ليحتل المركز الثالث.

وشهدت مباراة  ريفر بليت الأرجنتيني ومونتيري المكسيكي خشونة واضحة من كلا الفريقين، حيث أشهر حكم المباراة 11 بطاقة صفراء، بينهما بطاقتان لنفس اللاعب من ريفر بليت، ما أدى إلى طرده بالبطاقة الحمراء في الدقيقة (90+1) وبهذا الرقم، أصبحت هذه المباراة الأكثر حصولا على بطاقات صفراء في بطولة كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن.

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كأس العالم للأندية ريفر بليت الارجنتيني مونتيري المكسيكي كيفن كاستانيو أوراوا الياباني

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