مؤسسة حياة كريمة: نجحنا في الوصول إلى 45 مليون مستفيد

أكدت الدكتورة عهود وافي، رئيس مؤسسة حياة كريمة خلال مؤتمر سكن كريم من أجل حياة كريمة، أن هذا اللقاء الهدف منه غاية إنسانية سامية، توفير بيئة معيشية آمنة وكريمة للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت وافي أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الخطوة الأولى في هذا الطريق، حين تدخلت لتوفّر للقرى الأكثر احتياجًا ما كانت تفتقده من خدمات أساسية، كالمياه والكهرباء والصرف الصحي وبناء المدارس والوحدات الصحية.

مؤسسة حياة كريمة المبادرة الوطنية

وأوضحت أنه من رحم هذه المبادرة الوطنية، ولدت مؤسسة حياة كريمة لتكون الذراع المجتمعية النابضة، مشيرة إلى أن العمل الخيرى لم يتم النظر إليه كإعانة وقتية، بل آمنّا أنّه مسؤولية ممتدة، تُبنى على التخطيط، والمتابعة، وتترك أثر حقيقي وملموس.

وأكدت أنه تم الوصول إلى نحو 45 مليون مستفيد من تدخلات المؤسسة المتنوعة لافتة إلى أن السكن الكريم ليس مجرد بناء من الطوب والحجر، بل هو حقّ أساسي، لا تستقيم حياة الإنسان دونه. ولهذا، كان القطاع الهندسي جزءًا أساسيًّا من تدخلات المؤسسة في مختلف المحافظات.

وقالت إنه تم خلال السنوات الماضية على إعادة تأهيل وتجديد المنازل، وتحسين بنيتها التحتية، وتوصيل المرافق الأساسية لها، فضلا عن التدخل السريع في حالات الطوارئ، لمساندة الأسر التي تضررت بيوتها بسبب السيول أو الظروف الجوية القاسية.

ويتم اليوم إطلاق مشروع تأهيل وتجديد ثمانين ألف منزل، ليبدأ فصلًا جديدًا من العمل الجاد، يضاف فيه أثرًا جديدًا وملموسًا يستمر في حياة الناس لسنوات قادمة، ونُدخل فيه الطمأنينة إلى آلاف البيوت الجديدة.

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